El reguetonero El Chacal revela como el régimen cubano obtiene armas clandestinas de los presos

El Chacal Fusion 4 Media

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martinez ‘el Chacal’ reafirmó nuevamente su postura en contra del régimen cubano y dio detalles de los privilegios que la dictadura da a aquellos que les consiguen armas.

En una entrevista en el canal de YouTube de los Pichy Boys para hablar de su nuevo tema musical (“Que se vayan”) el artista detalló como en Cuba los reclusos consiguen privilegios dentro de las cárceles a cambio de conseguir un arma de fuego y entregársela a los altos dirigentes de estas prisiones.

Los presos que entregan estas armas son enviados a campamentos con más comodidades o simplemente evitan ser trasladarlos a cárceles de otras provincias. El objetivo no era más que recoger las armas de fuego circulan de manera clandestina en las calles de Cuba. Incluso estos dirigentes no exigían a los presos información sobre el paradero de estas armas o quien las proveía.

Una de las preguntas que se le hizo al artista fue “¿qué cambio en ti que te hizo denunciar lo que está pasando en nuestro país?”.

Noticias de Cuba Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“¿Con que moral me voy a subir a un escenario?, ¿a cantarle a que pueblo? Al que no tiene nada que comer y va a pagar un concierto de el Chacal. No man, yo no puedo hacer eso”, respondió el reguetonero. “Ya cuando pasó esto (11 J) que están matando gente, yo dije así no van a ser las cosas y voy a estar del lado de la libertad, del lado correcto”.

Durante la entrevista, el artista respondió a las palabras de Israel Rojas, director del grupo musical de Buena Fe, el cual en días anteriores dijo que a los artistas cubanos le halaron la correa y ahora se están manifestando en contra de la revolución. Ante esto, el Chacal argumentó que Rojas “tiene muy mala fe”.

“A mí ni me llamaron para decirme oye tu tienes que hacer esto, yo dije que coj..es está pasando aquí, están matando a la gente, entonces yo tengo que virar mañana a Cuba y taparme los ojos ante lo sucedido”, argumentó. “Por muy mala persona que cualquiera pueda ser en el mundo, hay un poquito de humanidad adentro que tiene que llevarte a decir que eso está mal hecho, o tu no estás viendo las colas y a la gente que se están muriendo en los hospitales”.

El cantante le dejó un mensaje al pueblo cubano exhortándolos a que luchen por su futuro y que hagan que todo el sacrificio que se esta haciendo por la libertad de Cuba valga la pena.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“La juventud que ya no está para decir pioneros por el comunismo seremos como el asesino del Che hagan que esto valga la pena. Necesitamos libertad y que pongan cosas buenas, porque están perdiendo el tiempo, y así mismo hay personas perdiendo salud, perdiendo la vida, perdiéndolo todo”, concluyó.

El Chacal sacó su nuevo tema musical (“Que se vayan”) que con Willy Chirino y varios artistas del género del reguetón, y comentó que este tema musical representa la nueva revolución que “realmente merece Cuba”.

“Yo creo que este va a ser de los temas que se va a poner en Cuba, donde la gente lo va a poner bajito en la cocina, y verás a la gente bailando, deseando que se vayan ya”, comentó.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por Telegram? Descubre nuestro canal aquí. Envíanos un WhatsApp con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199 para suscribirte a la lista de difusión o inscríbete gratuitamente para recibir un resumen diario en nuestro newsletter.