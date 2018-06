'Veneca no, venezolana': la respuesta de una joven a un hombre que intentaba elogiarla

El uso de la palabra "veneco" sigue causando molestias en la comunidad venezolana.

Así quedó constatado en un video que se ha viralizado en las redes sociales, en el que una mujer confronta a un hombre que intenta elogiar su belleza y se refiere a ella como "veneca".

"Una belleza así seguro es veneca", le dijo el hombre a la joven que caminaba por una acera.

"No, mi amor, veneca no. Venezolana”, le respondió la mujer. "Respeta, porque yo con tu nacionalidad no me meto", agregó.

Suscríbase

La grabación fue compartida en Facebook por la usuaria Rohannjely Roa Jiménez y ha sido reproducido más de 254,000 veces.

No está claro en qué lugar ocurrió el episodio ni si el video fue editado, pero la grabación abrió de nuevo el debate sobre si el uso de la palabra "veneco" es una ofensa o no.

"Pues yo soy venezolana y a mi no me ofende, hasta a mi hermanita le digo venequita", comentó García Padilla Micheilys.

En esto concidió el usuario Jesús Alejandro: "Aquí en Venezuela a los colombianos le dicen caliches, a los ecuatorianos cotorros, a todo asiático le dicen "chino". No entiendo por qué hay venezolanos tan sensibles, a mi no me molesta en lo absoluto que me digan veneco".

Otros, mientras tanto, siguen considerando que es una ofensa. "Aca en Colombia donde actualmente vivo no dicen Veneca por crear como una identidad sino lo hacen por grosería, por eso ofende", dijo Wendy Bruzual.

El video recuerda otro episodio similar ocurrido a principios del año pasado, cuando el entonces vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, se refirió a los venezolanos como "venecos".

Este comentario del ex funcionario causó la reacción de la Cancillería venezolana, que rechazó las “denigrantes y ofensivas declaraciones [...] que expresan abiertamente odio, discriminación e intolerancia contra nuestros connacionales”.