Minuto a minuto: Guaidó llama a masiva manifestación en Venezuela

Esto es lo que debe saber sobre lo que ocurre en Venezuela hoy y sus repercusiones mundiales:

7:55 p.m. Cabello culpa a Estados Unidos “si algo le pasa a Guaidó” en Venezuela.

El dirigente oficialista Diosdado Cabello responsabilizó este viernes a los Estados Unidos si algo llegara a ocurrirle al presidente encargado del país, Juan Guaidó, que cuenta con el respaldo de Washington. “Si le pasa algo a Guaidó es responsabilidad de la embajada americana que tiene su seguridad, son ellos los que tienen su seguridad”, dijo Cabello durante un acto político en Monagas (noreste), en respaldo al gobernante Nicolás Maduro, cuya Administración no es reconocida por Estados Unidos.

7:52 p.m. La CIDH denuncia casi mil detenciones en protestas en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que casi mil personas fueron detenidas en Venezuela en los últimos diez días de enero y manifestó su “alarma ante la represión masiva contra manifestantes”. “De acuerdo con la información recibida, las autoridades habrían detenido entre el 21 y 31 de enero de 2019 a un total de 943 personas en al menos 22 estados del territorio venezolano”, dijo en un comunicado la Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos.

7:00 p.m. Juanes, Sanz, Fonsi y otros llaman a venezolanos a “resistir” contra Maduro.

Un grupo de artistas conformado por el colombiano Juanes, el español Alejandro Sanz, el puertorriqueño Luis Fonsi, entre otros, lanzó este viernes un llamado a los venezolanos a “resistir” contra el gobernante Nicolás Maduro que, consideran, oprime a sus ciudadanos. Seguir leyendo...

6:45 p.m. Cruz Roja habla con EEUU sobre ayuda humanitaria a Venezuela.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha conversado con Estados Unidos sobre los riesgos de llevar ayuda humanitaria a Venezuela sin la cooperación de los cuerpos de seguridad leales a Nicolás Maduro. Seguir leyendo...

5:44 p.m. Guaidó llama a masiva manifestación en Venezuela para enviar mensaje al mundo.

El jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a marchar el sábado en todo el país para enviar un mensaje al mundo en medio de la crisis política que vive el país. Las manifestaciones servirán para “llevar un mensaje a la Unión Europea, no solamente de agradecimiento al Parlamento, sino también el llamado a todos esos países que muy pronto nos van a dar reconocimiento”, dice Guaidó en un video que difundió en su cuenta de Twitter. Seguir leyendo...

4:00 p.m. Pence y Rubio: EEUU seguirá al lado del pueblo de Venezuela hasta que Maduro salga.

El vicepresidente Mike Pence dijo el viernes en Miami que Estados Unidos no descansará hasta ver el fin de la tiranía en Venezuela y dejó entrever que podrían haber represalias si el régimen de Nicolás Maduro atenta contra el presidente interino Juan Guaidó o su familia. Seguir leyendo...

3:02 pm: Maduro insta a militares a ignorar amnistía ofrecida por la oposición

El mandatario Nicolás Maduro insta a los militares venezolanos a desatender el llamado de la oposición para que busquen refugio en una amnistía si retiran el apoyo a su régimen.

Durante una visita a un centro de instrucción de comandos de fuerzas especiales de la Guardia Nacional, Maduro pidió a las tropas estar preparados ante cualquier contingencia con “lealtad absoluta, unión absoluta“, y pidió que no olviden las agresiones e insultos que por años profirieron los dirigentes opositores en su contra.

La Fuerza armada sigue siendo leal al gobierno socialista a pesar de los esfuerzos de la oposición para atraer su apoyo al proponer una amnistía para los militares y funcionarios policiales que ayuden a restablecer la democracia y respalden un gobierno de transición de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela desde el 23 de enero.

Luego de presenciar una serie de ejercicios militares, que incluyó a francotiradores y maniobras de control de orden público, Maduro recordó a las tropas: “cuando los atacaron con heces, con estiércol, se acuerdan; se acuerdan de los insultos que le daban. Ahora venían el domingo pasado, con cara de yo no fui, a entregar un papel mal hecho de que una supuesta amnistía“.

2:30 pm: Millones de venezolanos han huido de la revolución chavista en 20 años

La revolución bolivariana arriba este sábado a su 20 aniversario con al menos una décima parte de la población venezolana en otros países, un indicador que se cuenta por millones y que ha estado alentado por problemas sin resolver como la inseguridad y, en mayor medida, la severa crisis económica.

Este 20 aniversario se produce cuando el país transita por una fuerte crisis política que tuvo un pico alto el pasado 23 de enero. A mediados de 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifró en tres millones el tamaño de la diáspora venezolana compuesta por emigrantes y refugiados, principalmente alojados en el vecino Colombia y otros países de Latinoamérica.

El número se ha quedado corto según estimaciones del Parlamento opositor y de varias ONG y no para de crecer cada día conforme se mantienen en Venezuela la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, el deterioro de todos los servicios públicos y otros problemas que ahora se suman a la crisis política.

Es un “éxodo forzoso”, dijo a Efe el presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Francisco Sucre, que estima en 5.2 millones el total de personas que decidieron abandonar el país desde que Hugo Chávez se hizo con el poder el 2 de febrero de 1999 y puso en marcha su soñada revolución bolivariana.

1:34 pm: Maduro pide a las Fuerzas Armadas fortalecer ‘inteligencia preventiva’

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes a las Fuerzas Armadas “expandir” y “fortalecer” la “inteligencia preventiva” en el marco de lo que considera una “batalla histórica” contra “la mayor agresión” que asegura ha enfrentado su país.





“Hay que expandir la capacidad de inteligencia preventiva contra el terrorismo, contra el golpismo (…) quien va dos, tres pasos más adelante en la información, es capaz de proteger al pueblo mucho más”, dijo Maduro desde una nueva jornada de ejercicios militares en el oeste de Caracas.

“Yo llamo a fortalecer la inteligencia, a fortalecerla cada vez más”, reiteró.

Maduro ha participado en los últimos días en una serie de jornadas de ejercicios militares para hacer frente a una supuesta amenaza de invasión extranjera que cree que se puede producir después del 23 de enero. “Militares de la patria, estamos en una batalla histórica, estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela”, le dijo a los soldados.

1:00 pm: Oposición venezolana marchará para exigir salida de Maduro en fiesta chavista

La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, marchará el sábado en respaldo al ultimátum europeo dado al mandatario Nicolás Maduro para que acepte unas “elecciones libres”, justo cuando el oficialismo festejará 20 años de gobierno chavista.

“Debemos ir todos a las calles de Venezuela y el mundo con un objetivo claro: acompañar el ultimátum que dieran miembros de la Unión Europea (UE). Vamos a hacer la marcha más grande en la historia de nuestro continente”, instó el opositor, de 35 años.

La manifestación opositora se convierte así en un abierto desafío a Maduro el día en que los oficialistas celebrarán la llegada al poder en 1999 del líder socialista Hugo Chávez, fallecido en 2013 de cáncer.

El 20 aniversario llega cuando el país sufre la peor crisis de su historia moderna, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 10,000,000 por ciento este año y su petrolera PDVSA, corazón de la economía, en default, con una producción en caída libre y estrangulada por sanciones de Estados Unidos.

12:43 pm: Embajadora de Guaidó: A Rusia y China les conviene elecciones en Venezuela

Elisa Trotta, representante diplomática en Argentina del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes a Efe que a Rusia y China también les conviene que haya elecciones en su país, ya que solo un “gobierno democrático” les garantizará el pago de la deuda.

“(Nicolás) Maduro no protege a nadie. No protege a su pueblo y no va a proteger los intereses de nadie más. De esa manera tanto Rusia como China y todos los países deben entender que esto es algo conveniente para todo el mundo”, señaló la abogada, de padre argentino.

Tanto ella como otros nueve representantes en estados americanos -los que han reconocido al nuevo “presidente encargado” del país caribeño- fueron designados el martes pasado por la Asamblea Nacional, encabezada por el propio Guaidó.

Para Trotta, que desde hace unos meses preside en Argentina -donde se calcula residen entre 130,000 y 150,000 venezolanos- la organización Alianza por Venezuela, dedicada a ofrecer ayuda y asesoramiento para la adaptación al país, es fundamental que Maduro “cese de la usurpación” del poder y se puedan convocar nuevos comicios.

12:31 pm: Mike Pence se reúne con la diáspora venezolana para expresarle el compromiso del gobierno

El vicepresidente Mike Pence se reunió el viernes con la diáspora venezolana para expresarle el compromiso del gobierno estadounidense de respaldar al líder opositor Juan Guaidó y sus esfuerzos democráticos en la nación sudamericana.

Pence participó en una mesa redonda junto con líderes comunitarios, profesionales y expresos políticos venezolanos en una iglesia de Doral. El encuentro tuvo lugar un día después que varios legisladores demócratas se reunieron también con venezolanos en Miami, y tras la decisión del gobierno de Trump la semana pasada de liderar una coalición internacional para reconocer a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, en medio de la profundización de la crisis económica y humanitaria en el país. Continuar leyendo...

12:19 pm: Estados Unidos fija plazo para entidades extranjeras que negocien con crudo venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó este viernes detalles de las sanciones impuestas esta semana a Venezuela, especificando que entidades extranjeras que comercien con la petrolera PDVSA deben dejar de utilizar el sistema financiero estadounidense antes del 28 de abril.

“Las transacciones para comprar petróleo o productos derivados de PDVSA o cualquier entidad propiedad de PDVSA directa o indirectamente (…) que involucren a personas estadounidenses o cualquier otro nexo deben terminar el 28 de abril”, dijo el Tesoro en un documento para contestar las interrogantes que plantearon las sanciones.

Washington anunció el lunes el bloqueo de $7,000 millones de activos de PDVSA, en el marco de la presión que ejerce Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y considera que Maduro debe dejar el poder y dar paso a elecciones “libres y justas”.

11:37 am: Estados Unidos descarta una intervención militar inminente en Venezuela





John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente, Donald Trump, descartó el viernes que Estados Unidos, Brasil o Colombia estén planeando una intervención militar inminente en Venezuela, al asegurar que desea una “transición pacífica”.

Durante una entrevista con el programa de radio conservador de Hugh Hewitt, Bolton respondió que “no” a la pregunta de si dicha intervención es inminente por parte de EEUU, Brasil, Colombia o una combinación de esos países, aunque recordó que Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” ante la crisis en Venezuela.

“Nuestro objetivo es una transición pacífica del poder. Y por eso hemos estado imponiendo sanciones económicas, aumentando la presión política en todo el mundo”, aseguró el asesor de Trump.

Bolton generó revuelo al comparecer ante la prensa el pasado lunes sosteniendo un bloc de notas en el que podía leerse, tal y como captaron los fotógrafos, la frase “5,000 tropas a Colombia”.

Preguntado al respecto, el asesor de Trump dijo que dar más detalles sobre las opciones militares de EEUU “sería imprudente, como diría (el expresidente) George H. W. Bush”.

10:29 am: Bolton amenaza a Maduro con ‘Guantánamo’ si no acepta pronto una transición

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente, Donald Trump, advirtió el viernes al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de que podría acabar en “Guantánamo”, donde EEUU tiene una prisión para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder.

“Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo”, dijo Bolton en una entrevista de radio.

Preguntado por Efe, un portavoz de Bolton no quiso hacer más comentarios sobre la afirmación del asesor de Trump, un conocido defensor de la prisión militar que EEUU tiene en la base naval de Guantánamo y que trabajó para el presidente que abrió ese campo de detención, George W. Bush.





La advertencia de Bolton llegó en respuesta a una pregunta que le hizo el presentador de radio conservador Hugh Hewitt, quien indagó sobre si Maduro se enfrenta a un posible “mal final” como el que tuvieron el dictador italiano Benito Mussolini o el rumano Nicolae Ceausescu, quienes murieron ejecutados. Bolton aconsejó este jueves a Maduro y sus principales asesores que “aprovechen la amnistía” que se ha planteado ofrecer a los políticos chavistas el presidente encargado, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por EE.UU y otros países. 9:36 am: Guaidó desafía prohibición de gobierno al enviar medicamentos al país con ayuda de naciones vecinas





El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que desafiará la prohibición del gobierno para recibir apoyo humanitario al enviar grandes convoyes de medicamentos al país con ayuda de naciones vecinas.

En una entrevista con The Associated Press Guaidó afirmó que la medida será una “prueba nueva“ para el ejército venezolano, cuyos altos mandos han tomado partido por el presidente socialista Nicolás Maduro desde que comenzaron las protestas contra su gobierno la semana pasada.

“Ellos van a tener una decisión muy pronto en sus manos las próximas semanas si permiten la ayuda necesaria… o si obedecen a Nicolás Maduro”, dijo Guaidó, quien recientemente ofreció amnistía a los militares en un intento por motivarlos a desertar del gobierno de Maduro.

Guaidó explicó que la ayuda para Venezuela incluirá medicamentos que salvan vidas y que escasean en el país, y serán transportados por vehículos que llegarán a varios puntos fronterizos después de ser enviados a “puertos amigos“ en países vecinos.

9:16 am: Canciller chileno acusa a Maduro de ‘crímenes innombrables’ en Venezuela





El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es el responsable de “crímenes innombrables” y de la tragedia en distintos órdenes que sufre el pueblo de ese país, dijo este viernes a la prensa el canciller de Chile, Roberto Ampuero.