Maduro desata cacería de brujas en el ejército por dudas sobre la lealtad de sus militares

El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado una cacería de brujas dentro de las fuerzas armadas, con la detención en los últimos días de cerca de una docena de oficiales y la orden dada a la policía secreta de vigilar a quienes mantienen contacto con uniformados desertores, dijeron fuentes militares venezolanas.

Entre los detenidos se encuentran integrantes de la denominada Casa Militar, la unidad de seguridad ubicada dentro del palacio presidencial Miraflores.

“Hay una cantidad de tenientes presos, que fueron ya presentados ante el tribunal militar”, declaró desde Miami el general retirado Antonio Rivero, quien se mantiene en contacto con oficiales activos en Venezuela. “Ese grupo está conformado por alrededor de unos 20 detenidos”.

La mayoría de los detenidos son oficiales de baja graduación, pero entre ellos también se encuentran un teniente coronel y algunos sargentos, precisó Rivero.

Previamente en enero, el régimen había arrestado a 27 militares de la Guardia Nacional, luego de que éstos se rebelaran y manifestaran en videos transmitidos por las redes sociales su descontento por el hambre y las dificultades económicas por las que atraviesa la sociedad venezolana.

Las detenciones se producen en momentos en que aumentan los pronunciamientos dentro y fuera del país de oficiales retirados y activos desconociendo la legitimidad de la presidencia de Maduro.

Los militares, quienes por años disfrutaron de los privilegios que les brindaba el régimen establecido en 1998 por el fallecido Hugo Chávez, están ahora evaluando sus próximos pasos en momentos en que el mundo se une en contra de Maduro, dijo desde Miami Esteban Gerbasi, asesor político y experto en materia de seguridad de Venezuela.

“El alto mando no tiene ganas de salir, ellos viven bien. Pero también comienzan a darse cuenta que Maduro no tiene como sostener su régimen totalitario”, dijo Gerbasi, refiriéndose al cerco económico impuesto con sanciones de la comunidad internacional que le está imposibilitando mover dinero en el exterior.

Maduro “rumbo a una colisión”

“No tiene dinero, no tiene siquiera gasolina para el transporte, pero lo más significativo es que no parece tener un plan B para una solución política a la crisis. Maduro tomó un rumbo hacia una colisión. Y al no haber una salida para su propia gente, entonces lo que le está planteando es: ‘o se inmolan conmigo o se inmolan conmigo y las sociedades no se inmolan’”, explicó Gerbasi.

El régimen parece temer que sus soldados no muestren un compromiso de inmolarse con el gobernante en momentos en que crecen las presiones, y comienza a sentir que sus fuerzas armadas también podrían llegar a ser una amenaza.

Reaccionando a temores de que oficiales retirados estén convenciendo a militares activos para que emprendan acciones armadas contra el régimen, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López emitió órdenes a los cuarteles para que trabajen de cerca con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a fin de detectar conspiraciones.

Según las instrucciones repartidas en los cuarteles, conocidas como radiogramas en Venezuela, el régimen de Maduro teme la conformación de nuevas agrupaciones rebeldes como la del difunto policía Oscar Pérez, quien antes de ser asesinado por hombres del régimen en enero del 2018, logró armar un grupo de insurgentes compuestos por militares y policías activos y retirados.

Y el régimen de Caracas anunció haber desarticulado una organización de esas características la semana pasada.

Rodeado de sus militares, Nicolás Maduro arriba a la base militar Tiuna en Caracas, el 30 de enero del 2019. Marcelo Garcia AP

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó que el pequeño grupo capturado se trataban de militares retirados que se habían unido a una organización terrorista que buscaban proporcionar apoyo logístico y emprender labores de reclutamiento para luego emprender “asesinatos selectivos” de altas figuras del chavismo.

El régimen también anunció la semana pasada la captura del coronel retirado Oswaldo García Palomo, acusado de haber participado en al menos una conspiración para derrocar a Maduro.

Las dudas de Maduro sobre la lealtad militar han ido en aumento desde que el gobernante chavista se juramentara para un segundo período presidencial el 10 de enero, pese a las advertencias de la comunidad internacional de que no le reconocería si lo hacía.

Los problemas del gobernante se incrementaron dos semanas después, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de Venezuela, siguiendo los pasos establecidos por la Constitución para cuando la presidencia se encuentra vacante al inicio de un nuevo período presidencial.

Al igual que la comunidad internacional, la gran mayoría de de los venezolanos también desconocen la legitimidad del nuevo período presidencial de Maduro.

Solo un 4.1% reconoce a Maduro

Según una encuesta de la firma Meganalisis publicada la semana pasada, solo un 4.1 por ciento de los venezolanos reconoce a Maduro como legítimo presidente, mientras que un 84.6 por ciento acompaña a Guaidó.

El fin de semana, el general de división Francisco Esteban Yánez Rodríguez, director de planificación estratégica del alto mando de la aviación militar de Venezuela, se convirtió en el oficial activo de más alta graduación en rechazar a Maduro, emitiendo un vídeo donde reconoce a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.

El pronunciamiento de Yánez es significativo porque el general forma parte del alto mando militar, explicó desde Miami José Colina, un teniente de la Guardia Nacional retirado que se mantiene en contacto con oficiales activos.

“El es el primero de esa jerarquía que se pronuncia desde adentro del país. Él sale de inmediato a la clandestinidad, pero es un ejemplo a seguir para otros oficiales que podrían estar en la misma línea”, dijo Colina.

El que un oficial tan cercano a la cúspide haya decido romper públicamente con Maduro reitera la percepción de que el régimen está entrando ya a una etapa donde es insostenible, opinó Colina.

“Cuando un oficial de esas características toma este paso, es porque él está viendo que el quiebre es inminente. Da el paso porque lo que está viendo dentro del componente militar y dentro del país le están indicando que Maduro ya está de ida”, señaló.

Pronunciamientos similares se están promoviendo desde Washington.

“Muchos de ustedes se están preguntando quién es el que va a salir primero. Entiendan que ya hay muchos de la cúspide que ya comenzaron a sacar a sus familias. Y ellos van a ser los primeros en salir”, dijo el influyente senador por Florida Marco Rubio el viernes en un evento realizado en Doral con la comunidad venezolana.

“Se van a despertar una mañana con la noticia de que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello [el número dos del régimen] y todas estas personas ya se han ido. Y van a ser ustedes los que van a quedar atrapados atrás. No dejen que eso les suceda. Tomen en este momento los pasos que ustedes deben tomar para recuperar la dignidad de esta gran nación y para restaurarla”, dijo el senador.