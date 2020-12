La unidad de los exiliados en Miami es clave para derrotar el socialismo | Opinión

Leer más

Algunas personas tienen pensamientos o ideas que aparecen en su mente aunque no quieran. “Estos pensamientos a menudo parecen no tener sentido o son desagradables. Se llaman obsesiones”, exponen los especialistas del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido.

Para añadir que “las compulsiones son acciones que estas personas piensan que deben de hacer incluso cuando no quieren. Con frecuencia, intentan dejar de hacerlas pero se sienten preocupadas o frustradas si no consiguen llevarlas a cabo”.