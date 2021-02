El naufragio cubano, es como una guerra civil | Opinión

Leer más

Un alto porcentaje de los votantes republicanos piensa que realmente hubo fraudes masivos en las elecciones que el presidente Donald Trump perdió en el 2020 por casi siete millones de votos, 81 millones por Joe Biden contra 74 millones del ex presidente. Si eso fuera cierto, quienes irrumpieron en el Capitolio serían patriotas y no unos vulgares violadores de la ley convencidos por Trump de que había que enmendarles la plana a los demócratas. Pero no es verdad.

Veamos.