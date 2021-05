El gran aporte de Israel al mundo | Opinión

Cientos de israelíes participan en una protesta para exigir la libertad de soldados y civiles detenidos por Hamas en Gaza, frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén, el miércoles 19 de mayo de 2021. AP

Rodeado de un ambiente hostil, con una baja población y un territorio pequeño, Israel se ha convertido en un gigante por sus aportes a la humanidad.

Parece fácil decirlo, pero Israel ha demostrado con sus laureados académicos que tiene un destacado lugar en reconocimientos mundiales. Increíblemente, con solo un 0.2% de la población mundial ha logrado producir el 22% de todos los Premios Nobel del planeta, un incremento completamente inusual en la probabilidad estadística de que algo similar pueda haber ocurrido. Sin duda, sería interesante indagar sobre el coeficiente de inteligencia promedio en los habitantes del país.

Al respecto, el columnista del New York Times, Bret Stephens, publicó un artículo a finales del 2019 que afirma que “los judios askenazi (alemanes), tienen el promedio más alto de coeficiente intelectual de todos los grupos étnicos sobre los que existen datos confiables”.

Lo cierto es que Israel está liderando al mundo en muchos renglones importantes para el ser humano.

Por ejemplo, es poseedor de la planta de desalinización más grande del mundo, convirtiéndose así en el país que más transforma el agua del mar en agua potable para el consumo humano. Esto es extremadamente importante ya que se presume una probable escasez del líquido en el futuro cercano.

En Israel, el 90% de los hogares utilizan la energía solar para calentar el agua, siendo los primeros en este campo. Adicionalmente, tienen en construcción la planta de producción de energía solar que será la más grande del planeta.

Referente a las patentes médicas, Israel es el país que más las ha registrado.

Actualmente, la empresa llamada Oramed Pharmaceuticals es la pionera en la plataforma tecnológica, capaz de sustituir medicamentos ahora inyectables con soluciones orales. Por ejemplo, ya tiene en su fase final la aprobación de una píldora de insulina, una muy buena noticia para los diabéticos.

De igual forma, la empresa Rewalk se ha especializado en su forma robótica, capaz de permitir caminar a los parapléjicos.

Y la firma Orcam ha desarrollado una tecnología que habilita la visión virtual a los ciegos. Han creado un pequeño aparato llamado Smart Reading que obedece a órdenes habladas, tales como “Lee los titulares de El Nuevo Herald”.

Israel ha registrado más patentes en EEUU que Rusia, China e India juntos, que tienen una vasta población comparación con Israel que solo tiene 9.5 millones de habitantes.

También, en el siglo XXI Israel ha obtenido una ganancia neta en el número de árboles, algo notable toda vez que es un país pequeño del tamaño de Nueva Jersey (22,070 km2) y mayormente desértico.

Según The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), Israel es el tercer país más educado del mundo y el segundo con la mayor cantidad de libros nuevos per cápita.

En proporción a su población, tiene la mayor cantidad de empresas nuevas en tecnología, solo superado por EEUU y China.

Y en cuanto a la iniciativa empresarial entre las mujeres, ocupa el tercer lugar. En 1969 eligió a Golda Meir, que a los efectos, fue la segunda mujer jefe de Estado en la época moderna.

En Instituciones de Investigaciones Científicas, Israel es el tercero en el mundo y en ciencias espaciales, el segundo.

Y desde luego, por el ambiente hostil que lo rodea, Israel se ha visto obligado a desarrollar sistemas de seguridad y defensa de alta tecnología, convirtiéndose así en el consultor mundial sobre esta materia.

Israel también es reconocido por su ayuda humanitaria y servicios de rescate, actividades que ha realizado en más de 140 países.

En la práctica, Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente. El tercer partido político más popular en su territorio es el árabe.

Los últimos acontecimientos que se han visto en la región son dramáticos. Israel ha sido atacado con más de 2,000 cohetes procedentes del grupo terrorista palestino Hamas. Evidentemente, ha tenido que defenderse utilizando su eficaz poder de artillería. Lamentablemente, han habido muchas víctimas civiles, con numerosos niños entre ellas.

La diferencia en dichos ataques ha consistido en que mientras los proyectiles lanzados a Israel fueron en forma indiscriminada y al azar, los que este lanzó como respuesta fueron dirigidos a objetivos específicos de liderazgo. Pero sucede, como es del conocimiento público, que allí suelen colocar a las futuras víctimas civiles como escudos frente a los misiles, algo inhumano desde todo punto de vista.

Existen 26 estados musulmanes, 18 estados cristianos y un solo estado judío que es Israel, quién además sirve como balance de poder en el Medio Oriente.

Belén, el lugar sagrado de la Natividad, es respetado por todas las religiones y es un lugar turístico y de paz, a donde acuden visitantes que tranquilamente cruzan la frontera de Israel a Palestina.

¿Por qué no aplicamos este mismo concepto en este sangriento enfrentamiento?

Terminen con esta lucha ancestral y vivan en paz. Es lo que el mundo reclama.

Benjamín F. DeYurre es un economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.