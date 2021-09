La politización de la lucha contra el COVID-19 puede ser mortal | Opinión

Leer más

Estos días de vacaciones y de retrospectiva, me han servido para mantenerme en liviandad conmigo y observar todo lo que me rodea. Entre esos detalles, me he percatado de unos niños que jugaban felizmente en la playa, ajenos al mundo, a la pandemia, a las preocupaciones. Solo disfrutando el momento.

Creo que los adultos seguimos siendo niños en nuestro interior, niños que reprimen ciertos comportamientos y hasta emociones, pero niños al fin.