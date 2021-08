De García Márquez a Gabo: Cómo el Nobel colombiano es amigo de todos aún en la muerte

Leer más

Del arte del cubano americano Ahol Sniffs Glueç, quien a menudo mezcla temas dispares de los medios de comunicación, la cultura popular y los sectores marginados de la sociedad, a las exposiciones que muestran la agitación política en países con dictaduras y sin libertad de ningún tipo a través del arte. También, el primer museo de arte importante en adquirir un CryptoPunk NFT, un token digital o vale digital.

Exhibición “On Location” de Ahol Sniffs Glue en The Confidante Miami Beach por el Museum of Graffiti Beachside, a partir del 19 de agosto. Este renombrado artista de grafiti cubanoamericano, también conocido como David Anasagasti, nativo del sur de Florida, es el nuevo artista en residencia de esta extensión del Museo del Grafitti de Wynwood en La Playa. Se trata de una residencia de arte local rotatoria trimestral que trae el arte del graffiti a un hotel que apuesta fuerte por el arte frente al mar. Todo el trabajo de esta exposición ha sido creado por el artista inspirado en el ambiente retro y glamuroso de una casa histórica preservada que se encuentra junto a la piscina del hotel The Confidante. Es una casa de 1930. Ahol es muy conocido en las calles de Miami por sus murales urbanos que representan campos expansivos de ojos soñolientos que reflejan su visión única de la vida, el trabajo y el amor no correspondido. Museum of Graffiti Beachside comenzó en junio con el artista de renombre mundial Jel Martínez. Few and Far All-Female Graffiti Crew seguirá a la exposición de Ahol, desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 15 de febrero de 2022. Más: www.museumofgraffiti.com y www.instagram.com/p/CSKzcVtF3KW/?utm_source=ig_web_copy_link.