El drama tan temido por las mujeres, para algunas es el principio de otra vida

View this post on Instagram

Empieza tu #mañana con esta bebida #refrescante, #sana y #diuretica ideal para bajar de #peso y mantenerte #saludable. El #apio es uno de mis ingredientes favoritos ya que es un excelente #antioxidante #antiinflamatorio que protege nuestro cuerpo de enfermedades como el #higadograso la #artritis a controlar los niveles de azúcar en la sangre y tiene muchísimos #nutrientes 2 rodajas de piña 2 varas de apio zumo de 1 limón 8 oz de agua de coco Pon todos los ingredientes en la licuadora por 60 segundos y tómalo por las mañanas. #IngridMacher #Adelgaza20 #reels #remediossaludables #vidasana #remediosnaturales #fabulosayfit #vitaminas #adelgaza #pierdepeso #reels #reelsinstagram #reelsvideo#adelgazarapido #jugos