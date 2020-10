Las elecciones presidenciales, ¿están acabando con los ‘dates’? | Opinión

La queja que escuchaba era algo impensable. Era una de mis amigas en edad de tener una nueva pareja.

“¡No puedo más con estas elecciones! —me dijo frustrada— Están terminando con mis posibilidades de encontrar un novio!”.

Le recuerdo de inmediato algo que siempre me admira de ella: que es la reina de las aplicaciones para hallar “dates”, de manera que nunca le faltan.

Esta amiga cuyo nombre me reservo por privacidad sabe manejar tan bien esas aplicaciones para encontrar pareja, que siempre tiene un galán con quien salir. También le recuerdo esto.

“Si, yo sé, pero precisamente ese es el problema por el que he tenido algunas malas experiencias por las preferencias políticas de mis ‘dates’ ”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Le pido que me explique mejor.

“Imagínate que estás conociendo a una persona de la forma más cordial y de pronto el hombre comienza a darte un sermón a favor del candidato por el que él va a votar el 3 de noviembre y más bien parece un anuncio político pagado. Pronto descubrí que el hombre y yo éramos rivales políticos, es decir que no votaríamos por el mismo candidato, entonces, en medio de la ‘perorata’ que me estaba ‘recetando’ de por qué yo tenía que votar por el hombre que él quiere cuatro años en la Casa Blanca, yo le dije que esa no era mi opción política y que mejor dejáramos esa plática porque en política y religión nadie se pone de acuerdo, pero, ¡qué va! Aquel personaje siguió tratando de convencerme hasta que preferí decirle que me tenía que ir y di por terminada aquella cita que en vez de romántica, ¡fue un mitin electoral!”. Dice mi amiga que no volvieron a salir, pero que eso no fue todo.

“¡No! Pocos días después me volvió a suceder algo similar con un señor muy atractivo al que conocí en una de las famosas aplicaciones para solteras y solteros y cuando menos lo esperaba… ¡Zas! Que el hombre comienza a preguntarme por mi preferencia política y cuando se la digo, se pone a convencerme de por qué no debía votar por mi candidato y hacerlo por el suyo”.

Pero esto no solo pasa a mujeres, también a los hombres. Cuando hablaba con esta amiga, me entró en mi celular el mensaje de un amigo joven, soltero, que también utiliza las redes sociales para conocer a quien puede ser su pareja.

“Tienes que hacer una columna con esto. Ya tengo ganas de que pase la elección presidencial y gane quien gane volvamos a la normalidad porque hasta las citas amorosas hoy se determinan y terminan… por la política. Imagínate que estaba esperando a una joven en el lugar a donde quedamos para tomar un café y conocernos, cuando llegó toda agitada. Le pregunté que le había sucedido porque parecía haber tenido un pleito callejero. Me dijo muy oronda: ‘Si. Acabo de enfrentarme a rivales políticos en la calle… No resisto a la gente que está en contra de mi candidato haciendo propaganda por el suyo…’ ”. Mi amigo me dijo que no solo le extrañó el comportamiento de la mujer y que le explicó que votar por uno u otro era la democracia de un gran país como éste donde cada quien se expresa libremente.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“¡Pues conmigo no!” me dijo furiosa y cuando le pedí que se calmara, ella me contó que estaba parada en la calle con sus partidarios haciéndoles vulgarmente la “seña del dedo de en medio” al que no votara por su candidato… y remató diciendo que es lo menos que esa gente de @#$%&@ se merecían…”.

Terminaron rápidamente la cita y no se volvieron a ver.

La amiga con la que comencé esta historia me dijo que en estos tiempos electorales antes de salir con alguien a tomar siquiera un café hay que ser precavidos.

“Les pregunto su preferencia política, y así evitamos perder el tiempo. No puedo con rivales políticos tan intensos. Es por esto que, hay que extremar precauciones o la otra solución será dejar cualquier ‘date’ hasta después del 3 de noviembre próximo”.

Me quedé pensando en estos temas, que sin lugar a dudas son para la reflexión: ¿amor en tiempos electorales? Bueno, o estamos en lo mismo, o lo dejamos para luego. Si no, hay riesgo de un encontronazo. O ¿no?

Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.