El hombre orquesta de los Marlins pone su carrera en manos del cielo

Cuando Don Mattingly anunció que Miguel Rojas estaría fuera por casi dos meses, la voz casi se le quiebra. Sin estridencias, el venezolano se ha convertido en un peloteros muy valioso por su capacidad para jugar todas las posiciones del cuadro y, si es por problema de marca mayor, hasta los jardines.

Rojas tiene previsto pasar por el quirófano el viernes para reparar un hueso fracturado en el pulgar derecho y a partir de ese momento los Marlins tendrán una mejor idea sobre el tiempo que estarán sin su súper utility.

Sea lo que sea, nunca se le había visto tan molesto a Rojas, quien al momento de lesionarse era el que mejor sonaba el madero dentro de los peces con promedio de .338 y se acercaba a la meta de su carrera: ser jugador de todos los días.

Tu rostro no miente, se nota la frustración.

"Si, no cabe duda de que es bastante frustrante pasar por esta situación. La manera en que suceden las cosas no son como uno a veces las espera. Lo importante ahora es encontrar la paciencia para la recuperación''.

Cuando Mattingly anunció tu lesión, por poco llora.

"Don me conoce bien y tenemos una relación estrecha. El me dio la oportunidad de jugar con los Dodgers. El manager para el cual uno debuta, pues jamás se olvida. Yo trato de justificar su confianza en mí haciendo lo que él me pida, y de la mejor manera posible. A veces hasta siento pena por esto''.

¿Sientes que esta lesión te aleja de tu meta de jugar todos los días?

"No puedo negarlo. Solo me queda trabajar duro y demostrar que puedo regresar todavía mejor. Siempre he tratado de hacer lo más posible de cualquier oportunidad, por mínima que sea. Y sentía que me acercaba a la meta de ser titular''.

Eras el mejor bateador del club al momento de la lesión.

"No me lo recuerdes que eso duele más y no por mí, sino porque al equipo le hace falta todas las piezas posibles. Estamos en una situación en la cual se requiere del aporte de todos. Yo puedo jugar cuatro posiciones y me sentía cómodo en la caja. Es duro''.

¿Cómo te preparas mentalmente para ese largo período fuera?

"Los últimos días han sido difíciles, pensando en lo que puede pasar, en la operación. No me queda otra que poner mi carrera en manos de Dios y que sea el quien tome el control de todo y me permita regresar sano y con más fuerza''.

¿No te parece demasiado cruel que Martín Prado y tú estén fuera al mismo tiempo?

"Sí, las cualidades de Martín tienen un valor enorme. El es nuestro capitán y su presencia es de suma importancia. El regresará primero que yo. Estas son cosas que los equipos deben afrontar en una temporada larga. No hubiera querido ser yo, pero me tocó''.