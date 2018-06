Equipo pequeño de Miami juega su final soñada contra gigante del fútbol de EEUU

Mientras en todo el planeta las miradas están puestas en el Mundial Rusia 2018, el Miami United FC se encuentra completamente enfocado en el momento más importante en su historia.

El miércoles 6 de junio (7:30 p.m.) en el Ted Hendricks Stadium en Hialeah, el escuadrón que dirige el argentino Gerardo “La Vieja” Reinoso enfrentará al Orlando City SC de la MLS por la cuarta ronda de la 105 edición de la US Open Cup, el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos.

La motivación es enorme para los integrantes del pequeño club surfloridano nacido en 2012. Se ha metido entre los 32 mejores equipos del país y es el único de la National Premier Soccer League, equivalente a la tercera division, que se mantiene en carrera en un torneo de matar o morir en cada partido.

Nunca el Miami United había llegado tan lejos en el Abierto de EEUU. Si gana el miércoles avanzará a octavos de final y la USSoccer premiará al club con $25,000. El campeón del torneo recibirá $300,000 y la clasificación directa a la Liga de Campeones de la CONCACAF.

