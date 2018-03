La NBA reconoce que sus árbitros perjudicaron al Heat

No hay excusas el Heat perdió porque anotó menos que su rival en Washington (117-113), sin embargo da la sensación de que la derrota no fue justa con tres errores arbitrales de bulto a la hora de la verdad que evidentemente alteraron el resultado.

Y no es por el mero hecho de perder o ganar sino que en este momento del campeonato los resultados entre rivales directos valen doble, pues lo Wizards (37-28) tienen ventaja de 2-1 en la serie sobre el Heat (34-31) que está ahora tres juegos de ellos y no 1-2 y a dos como debió ser.

Además de que pudieran condicionar la posición del equipo ante los playoffs, incluso no poder entrar a la postemporada, pues tras la derrota el equipo de Miami cayó al octavo.

El Heat al final del juego debió tener hasta tres oportunidades más para ganar el partido, pero los errores arbitrales no le dieron ese chance, y fueron tan evidentes que no hacía falta el informe de los últimos dos minutos de la NBA cuando la diferencia es menor de tres puntos.

Viendo dicho informe resulta que en el tiempo extra faltando 12.9 segundos el delantero de los Wizards Markieff Morris tardó mucho más de cincos segundos para sacar el balón trayendo, como resultado el equipo de Washington anotó un punto más y el Heat se quedó con 10.2 segundos.

Luego cuando Wade falló su disparó con 4.1 segundos, Kelly Olynyk no pudo anotar cuando tomó el rebote con 1.8 segundos porque recibió una falta. Según el informe “Morris hace contacto con el codo derecho de Olynyk y afecta su intento de tiro de rebote”.

Olynyk no pudo empatar el juego con dos tiros libres y si lo hizo Kelly Oubre, Jr., quien anotó los dos y dejó al Heat sin opciones de empatar el encuentro con 1.8 por jugar.

El informe también aclara que, en el mismo tiempo extra y faltando apenas 1:36, Josh Richardson le cantaron una falta que no fue, después de robarle limpiamente el balón al propio Morris. Reza el informe: “Richardson mantiene una posición legal de protección y despoja limpiamente el balón a Morris”.

El resultado Wade no pudo anotar cuando ya se escapaba y por contra Morris convirtió uno de dos tiros libres para darle una ventaja de 110-109 a Washington.

Este jueves el Heat recibe a los Sixers y sábado precisamente a los Wizards en el American Airlines Arena con la intención de igualar su serie particular con ambos 2-2.

El Heat jugó una defensa absolutamente increíble en Washington y no tuvo premio. Ojalá que estos errores arbitrales no afecten el que Miami llegue a los playoffs, aunque si me temo que decidirá su lugar en la tabla.

No es la primera vez que el Heat se ve afectado por el arbitraje, aunque nunca de un modo tan claro ni tan importante, por lo que la NBA debe hacer algo al respecto.