Al Heat le pasa de todo ante los Kings en Sacramento

Lo que le ocurrió este miércoles al Heat en Sacramento es digno de un capítulo de la Odisea por todas la visitudes que tuvo lo que le pasó.

En un juego de muchos altibajos el equipo de Miami pasó de la alegría al llanto varias con un final de infarto.

Primero vio como en el último cuarto la ventaja de los Kings se ampliaba a 16 puntos, luego por fin se plantaron en defensa y no solo consiguieron borrarla sino que se fueron arriba por cuatro puntos, pero no aguantaron sobre la bocina le mandaron el juego a tiempo extra.

En los decisivos cinco minutos los jugadores de Miami acusaron el esfuerzo y no pudieron ponerse en ventaja, aún así Dragic tuvo la canasta del empate a falta de 22 segundos, pero falló y los Kings terminaron imponiéndose 123-119, barriendo la serie entre ambos.

De este modo el Heat perdió la séptima plaza a la que había subido provisionalmente tras la derrota de los Bucks, pero lo peor es la sensación que quedó.

Clave

Y es que con esta defensa Miami no va a ninguna parte. No importa el esfuerzo final, no importa que faltasen tres hombres importantes después de que Josh Richardson (pie) se sumara a una enfermería en la que ya pernoctaban Dwyane Wade (muslo) y Hassan Whiteside (cadera).

Este miércoles en el Golden 1 Arena de Sacramento el Heat durante casi todo el juego no exhibió nada de su identidad, de su cultura. Simplemente se le olvidó cómo defender y fue una vergüenza.

Los Kings, uno de los peores equipos de la liga, no le puede anotar a un equipo con aires de grandeza 111 puntos en tiempo regular, ni sacarte 16 ventaja, ni barrerle su serie particular.

Estadísticas

De nada valieron a Miami los 33 puntos de Dragic, ni los 22 de Wayne Ellington con seis triples, ni los 18 de James Johnson. Tampoco los 14 de Tyler Johnson, los 13 de Kelly Olynik o los 10 de Justise Winslow.

El Heat fue incapaz de contener a Buddy Hield con 24 puntos, ni a Zach Randolph con 22, ni a De’Aaron Fox 20, ni a Bogdan Bogdanovic con 14, ni a Frank Mason III con11, ni siquiera a Willie Cauley-Stein con 10.

De nada te vale a Miami conseguir un 41.9 por ciento en triples, si el rival le dispara para un 51.1 por ciento en la gana 58-40 en la pintura

Juego

Sacramento protagonizó una gran remontada en la primera mitad para irse a descansar ganando 59-52 apoyándose en 13 puntos de Randolph ante una floja defensa de Miami.

Y es que el Heat ganó el primero 31-24 después de haber estado ganando por 10 puntos tras una primera parte muy igualada, pero los Kings se recuperaron en el segundo de tal manera que se impusieron 35-21.

La segunda unidad de Miami se rompía sin que Spoelstra hiciera nada por repararla. Al final solo Dragic 14 puntos y Ellington sacaban la cara para dejar la desventaja de siete unidades.

El tercero fue una verdadera pelea de perros y después de ocho minutos todo seguía igual, pero los Kings apretaron y terminaron llevándose el gato al agua al ganar el parcial 32-27 para así ampliar la diferencia 91-79.

En cuarto parcial por fin el Heat se dedicó a defender, consiguiendo un 32-20 que empataba el juego 111-111 despues de que Hieb anotara un triple y Fox una bandeja que borraba un ventaja de cinco puntos de los visitantesy lo mandaba a tiempo extra.

El mismo fue ganado por Sacramento 12-8, despues de varias pérdidas de Miami, para de este modo alzarse definitivamente con el triunfo.