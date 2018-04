Presidente del Heat no se calla nada y revela la verdad sobre la salida de LeBron de Miami

Pat Riley no había dicho mucho públicamente sobre la salida de LeBron James del Heat que puso fin a la era del “Big 3’’ del equipo de Miami.

Pero en un nuevo libro del autor Ian Thomsen titulado “The Soul of Basketball: The Epic Showdown between LeBron, Kobe, Doc y Dirk that saved the NBA’’ ((El alma del básquetbol: La confrontación épica entre LeBron, Kobe, Doc y Dirk que salvó a la NBA), el presidente del Heat revela detalles sobre su relación con LeBron, así como recuerdos de los primeros días de la unión del astro de Cleveland con Dwyane Wade y Chris Bosh en Miami.

Un artículo de ESPN publicado el lunes por la mañana revela extractos del libro que se lanzará el 17 de abril y en uno de ellos Riley le dice a Thomsen:

“Si bien pudo haber habido algun tipo de resentimiento que siempre se dejó atrás cuando se hizo este tipo de movimientos, en Cleveland y también en Miami, LeBron hizo lo correcto. Finalmente llegué a aceptar que él y su familia dijeron: 'Nunca serás aceptado en tu ciudad si no vuelves a tratar de ganar un título. De lo contrario, algún día volverás allí y tendrás la carta escarlata en tu espalda. Serás el mejor jugador en la historia de la humanidad, pero allá arriba, nadie realmente te va a aceptar’’.

James se fue de Miami en el verano de 2014 después de ganar dos campeonatos de la NBA y cuatro temporadas consecutivas de pasar a las Finales de la NBA jugando junto a Wade y Bosh.

En su segunda temporada con Cleveland (2015-16) y volviendo a jugar para el equipo de su ciudad natal, LeBron llevó a los Cavaliers al título de la NBA y los colocó en la final en cada uno de los últimos tres años.

A los 33 años, James tiene una de sus temporadas más destacadas de este año. Lidera la liga en minutos por juego (37.2) mientras promedia 27.7 puntos, 8.7 rebotes y de 9.2 asistencias por juego, la mejor de su carrera.

Si LeBron juega los últimos dos partidos de los Cavaliers habría participado en los 82 encuentros de la temporada, algo que haría por primera vez en su carrera.

El Heat se encuentra entre varios equipos, incluidos los Lakers, 76ers y Knicks que han sido mencionados para potencialmente perseguir a James si prueba la agencia libre en esta temporada baja.

En otro pasaje del libro Riley le dice a Thomsen que estaba muy enojado inicialmente por la decisión de James de irse de Miami.

“Tuve dos o tres días de tremenda ira’’, expresa Riley. “Estaba absolutamente enojado conmigo mismo y se lo hice saber a mis amigos más cercanos’’.

Durante las semanas y meses siguientes, Riley trató de entender el cambio a Cleveland desde el punto de vista de LeBron.

“Mi hermoso plan de repente se derrumbó. Ese equipo en diez años podría haber ganado cinco o seis campeonatos. Pero lo entiendo. Entiendo toda la crónica que es la vida de LeBron’’.

Riley también expresa en el libro que James trató de insinuarle que debería regresar para entrenar al Heat y reemplazar a Erik Spoelstra luego del inicio 9-8 del Heat en esa primera temporada (2010-2011) cuando estuvieron juntos.

Riley afirma que el día después de la derrota del Heat ante Dallas les pidió a James, a Wade y a Bosh que se reunieran con él en su oficina para evaluar cómo sentían que la temporada estaba progresando.

“Simplemente dijeron: 'No lo estamos sintiendo' o algo así’’’, comenta Riley.

“Hablamos sobre las cosas típicas que teníamos que hacer, tener paciencia y todas esas cosas. Y recuerdo que LeBron me miró y me dijo: ‘¿No tienes ganas de comer?’ y yo le dije: ‘¿Qué si tengo ganas de qué?’. Entonces él dijo: ‘¿Tienes ganas de volver a entrenar?’ y yo le dije: ‘No, no tengo ganas’. No hizo más preguntas y no le ofrecí más respuestas. Pero sé lo que eso significó y siempre vuelvo y me pregunto qué estaba pensando en ese momento. Se fue rascándose la pierna como si le estuviera picando’’’.