Se duplica el tiempo de espera para conseguir la ciudadanía en EEUU

Francisco C. intentó convertirse en ciudadano estadounidense antes de la elección presidencial del pasado 8 de noviembre, “pero todavía estoy esperando que me llamen a la entrevista”, dice. “Cada vez que consulto mi caso en la página de la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración), aparece el mismo mensaje: que ya me tomaron las huellas y que me van a llamar. Pero nadie me llama desde hace casi seis meses”.

La USCIS reconoce que hay problemas. "Si bien hemos experimentado un aumento en las solicitudes y peticiones, seguimos comprometidos a adjudicar las solicitudes de naturalización dentro de nuestros objetivos de tiempo de procesamiento establecido”, respondió la agencia a una pregunta de Univision Noticias.

De acuerdo con una herramienta de la USCIS que muestra en tiempo real los tiempos de espera para una gestión de ciudadanía, en la oficina de Miami, Florida, recién están procesando peticiones enviadas con fecha 26 de mayo de 2016 (11 meses de atraso). Mientras que en la oficina de Albany, Nueva York, están procesando peticiones con fecha 17 de julio del año pasado (9 meses de demora).

