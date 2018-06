Perry Ellis vuelve a manos de la familia Feldenkreis

La compañía textil Perry Ellis International se volvió privada luego de que su consejo directivo aceptara la oferta de $437 millones presentada por su fundador, el cubano George Feldenkreis, informó el Miami Herald.

Tras el acuerdo, anunciado por la junta directiva, Feldenkreis tendrá un papel activo en la gestión de la compañía, cuya presidencia ejecutiva dejó en septiembre pasado al cabo de 50 años, mientras que su hijo, Óscar Feldenkreis, seguirá siendo el director ejecutivo.

“Los mercados en los que compite la empresa han experimentado cambios transformadores y creo que la capacidad de Perry Ellis para invertir e innovar se ve limitada por las presiones a corto plazo al ser una empresa pública”, ha manifestado George Feldenkreis en una declaración difundida a los medios.

