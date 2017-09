La internet llegará a los hogares en Cuba... lenta, cara y racionada

Décadas después de que el uso de Internet se generalizara en los hogares, el monopolio estatal de las comunicaciones ETECSA anunció este jueves que extenderá la posibilidad de contratar el acceso a internet desde la casa en todo el país.

Hasta este momento, el gobierno había prohibido de facto el internet en los hogares, solo disponible para periodistas, académicos, miembros del gobierno y empresas del estado, así como extranjeros que residían en Cuba.

Pero la oferta tiene precios exorbitantes y la velocidad de la conexión es similar a la disponible a fines de los 90 del siglo pasado.

El servicio Nauta Hogar permitirá conectarse a internet a través de una conexión telefónica via modem y la velocidad más barata es de 256 kbps, similar al internet de fines de la década de los 90 en Estados Unidos. Por esa velocidad, el usuario tendría que pagar 15 CUC ($17). El precio de la conexión más rápida, con una velocidad de descarga de 4 megabytes por segundo (Mbps) es de 70 CUC ($80), dos veces y medio el salario medio en la isla.

Por ese precio, en Miami pueden contratarse velocidades de hasta 1,000 Mbps.

Los usuarios también deberán comprar un módem (vendido por ETECSA al equivalente de $21) y pagar una tasa de activación de 15 CUC ($17).

Para los que crean que al menos los cubanos podrán acceder a servicios de livestreaming como Netflix o Amazon Video, hay un pequeño detalle: como muchos artículos y servicios en Cuba, el tiempo de conexión está racionado. Esos $80 solo le compran 30 horas de conexión a internet al mes; una hora diaria. Y el acceso a internet pasará a través de los servidores de ETECSA que censura sitios digitales considerados críticos del gobierno.

La mayoría de los cubanos no podrán acceder a este servicio no solo porque no pueden pagarlo sino porque no tienen una línea telefónica fija. Según las cifras del 2016, hay una línea telefónica fija por cada 12 habitantes y el dato incluye los teléfonos públicos.

Las críticas dentro de Cuba no se han hecho esperar.

En sitio digital del periódico Granma, que publicó la noticia, muchos lectores se han cuestionado el cobro del servicio en una moneda fuerte a la que gran parte de la población no tiene acceso.

“¿Hasta cuándo será lo del cobro de servicios en CUC, si los salarios que percibimos son en moneda nacional? ¿Cuando pondrán por fin una sola moneda? 15CUC es el salario de un mes de cualquier cubano, por favor”, escribió una lectora que se identificó como Esther.

Otros se preguntaron cuándo podrían tener un teléfono fijo en su casa.

“¿Pero cómo ETECSA va a incrementar servicios si el básico, la telefonía fija aun no se ha resuelto? Desde que pasó el huracán Irma en mi barrio no hay servicio telefónico y ya ETECSA dice que está por Santiago. Alguna autoridad de esa entidad pudiera contestarme?”, comentó un lector identificado como Víctor.

Y las críticas a los altos precios y la lenta velocidad llovieron entre los comentarios.

“Eso es una estafa”, dijo el usuario Lex. “Esas velocidades recontra lentas ya no existen en el mundo y todavía se atreven a cobrar 360 pesos la más barata”.

Por décadas, el gobierno de la isla ha sido renuente a extender el acceso de internet a la población, citando al embargo estadounidense como culpable de la escasa conectividad. Sin embargo, desde el 2011, la isla quedó conectada a un cable submarino de fibra óptica proveniente de Venezuela y capaz de ofrecer velocidades de banda ancha. En 2015, Google propuso al gobierno saltar a la tecnología de conexión inalámbrica y ofrecer masivamente acceso a internet en la isla, pero el gobierno cubano lo rechazó alegando asuntos de seguridad.

Según cifras oficiales, cuatro millones de cubanos tienen acceso a internet, pero la mayoría solo accede a una intranet controlada por el gobierno. Muchos cubanos se conectan en parques y otros lugares públicos, donde existen 370 puntos de conexión inalámbrica en todo el país. Una hora de navegación cuesta $1.50.

El servicio Nauta Hogar estará disponible en todo el país en diciembre informó el periódico oficial Granma. Desde el viernes, podrá contratarse en Pinar del Río, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo, además de la capital.

ETECSA probó el servicio en la Habana Vieja y la prensa oficial publicó quejas sobre los precios. La compañía es una de las más impopulares en la isla. Recientemente recibió duras críticas por no rebajar los altos precios de su servicio de telefonía celular durante el paso del huracán Irma por Cuba.

Para los que finalmente contraten el servicio de internet en la casa con la velocidad más barata, ETECSA les ofrece una rebaja: el primer mes, es gratis.