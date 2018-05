Encuentran segunda caja negra del avión accidentado en La Habana

La segunda caja negra del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación accidentado en la Habana el pasado día 18 fue encontrada en las últimas horas, informaron el jueves fuentes oficiales.

Se trata de la caja que registra los parámetros técnicos del vuelo, según dijo a la televisión cubana el presidente del Instituto del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Daniel López, quien encabeza la comisión investigadora del siniestro.

La primera caja -que graba los sonidos de la cabina del avión Boeing 737- fue recuperada horas después del accidente, que tuvo lugar minutos después de que el avión despegara del aeropuerto de La Habana y en el que murieron 111 personas.

