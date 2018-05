El accidente de avión que cambió el rostro de Holguín

Una bailarina de flamenco, una mujer que iba a reunirse con su madre que vive en Estados Unidos, un médico que regresaba de Brasil de vacaciones, 10 parejas pastorales de una iglesia evangélica, un sociólogo que iba a discutir su maestría y una madre con su hija de siete años.

Esas son algunas de las 68 personas que se montaron en un avión en La Habana hace una semana, pensando regresar a su natal Holguín.

Nunca lo hicieron.

Tras unos minutos en el aire, el avión arrendado por Cubana de Aviación a la aerolínea mexicana Global Air, se desplomó cerca del aeropuerto de La Habana. Ciento diez personas murieron inmediatamente.

