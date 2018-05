Ex trabajadora de Global Air: El accidente aéreo de Cuba 'era algo anunciado'

“Era algo anunciado”. Con estas palabras de resignación, Myrna Díaz habla del accidente aéreo del pasado viernes en Cuba que dejó 112 muertos.

Durante tres años, Díaz fue sobrecargo en la aerolínea mexicana Global Air y atestiguó las “condiciones absolutamente inseguras” en que volaba la compañía. “En el 80 por ciento de los viajes carecíamos de algo.

