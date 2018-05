Identificadas todas las víctimas de accidente aéreo en Cuba

Cuba concluyó el proceso de identificación de los 110 fallecidos en el accidente aéreo ocurrido hace 10 días, mientras que una de las tres cubanas que habían sobrevivido en primera instancia al siniestro continuaba luchando por su vida este domingo.

El Instituto de Medicina Legal de La Habana dio por terminado la noche del sábado “el exhaustivo proceso científico de identificación de las 110 víctimas inmediatas de la tragedia aérea”, informó este domingo el diario Juventud Rebelde.

