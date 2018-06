Ex alcalde de Miami Tomás Regalado es nuevo director de Radio y TV Martí

El ex alcalde de Miami, Tomás Regalado fue nombrado este martes como el nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), que supervisa a las estaciones Radio y TV Martí.

"Mi primer día de trabajo fue ayer y hoy [miércoles] se llevará a cabo una juramentación pública", dijo Regalado a el Nuevo Herald. El ex alcalde aseguró tener ideas muy claras sobre lo que quiere hacer al frente de las estaciones, creadas para llevar información a los cubanos.

"No quiero que Radio y TV Martí sea una alternativa, quiero que sea el principal medio de comunicación del pueblo de Cuba", dijo.

El nuevo director de la OCB dijo que entre sus objetivos se encuentran aumentar la penetración de las estaciones en la isla, mejorar la cobertura de noticias de última hora y modernizar la programación de radio.

