Suicidios van en aumento en Estados Unidos, indica un reporte

La tasa de suicidios ha ido en aumento en casi todos los estados del país en años recientes, hasta convertirse en la décima causa de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) divulgado el jueves. “Solo en el año 2016, 45,000 personas perdieron la vida a causa del suicidio.

Desafortunadamente, la información nos muestra que el problema se pone cada vez peor y el suicidio es una de las tres causas de muerte que van en aumento”, dijo el jueves en conferencia de prensa la directora interina de los CDC, Anne Schuchat.

La funcionaria indicó que no se puede señalar una única causa o factor de riesgo para el suicidio y que, contrario a lo que se piensa, en muchos casos no están relacionados a depresión u otros padecimientos de salud mental. “Nuestros datos sugieren que el suicidio es algo que va más allá de un problema de salud mental.

