Sin drama pero sin triunfo. Los Marlins desaprovechan buena faena de López y caminan al borde del abismo

Sin drama, pero sin victoria. El juego se mantuvo dentro de los límites civiles, Ronald Acuña Jr. se ponchó en cuatro ocasiones, el pelotazo -su séptimo en los últimos tres años contra Atlanta- lo recibió Brian Anderson, y Pablo López lanzó una sólida pelota.

Demasiado calmado, demasiado normal y demasiado predecible, pero al final la derrota 2-0 dejó en claro una cosa: los Marlins se encuentran al borde de la eliminación y a punto de perder su primera serie de postemporada a manos de los Bravos.

“Desde el punto de vista ofensivo, no pudimos hacer nada’‘, comentó el manger Don Mattingly. “Tuvimos un par de oportunidades, pero no salió nada. Pablo estuvo muy bien este día. Nos mantuvo en el juego, pero no funcionó el ataque’‘.

Si los peces tienen su puñado de jóvenes lanzadores, Atlanta tuvo para mostrar a Ian Anderson, un novato que ha estado excelente en esta porción de octubre y repitió la misma dosis que a los Rojos de Cincinnati: cero, tras cero, tras cero, hasta sumar 5.2 entradas sin carreras.

Anderson suma dos victorias sin una anotación en 11.2 episodios y ganó el que debía ganar para su equipo que, si bien se encuentra a ley de un triunfo para ingresar a la Serie de Campeonato, enfrenta los potenciales últimos desafíos con una rotación dudosa.

Para este jueves, por ejemplo, los Bravos dependerán de Kyle Wright, cuya efectividad fue 5.21 con balance de 2-4 en la temporada regular, mientras que Miami deposita toda su confianza en Sixto Sánchez, quien viene de ganar un encuentro en Chicago.

“Confiamos mucho en lo que pueda hacer Sixto Sánchez, porque nuestros abridores han estado muy bien en la serie’‘, agregó Mattingly. “Necesitamos ganar un juego, no tres. Ganamos un juego y comenzamos a poner presión encima de ellos. Esto no ha terminado’‘.

Lo que suceda en el tercer juego queda por verse, pero lo cierto es que los Marlins desperdiciaron dos buenas actuaciones, primero de Sandy Alcántara y ahora de López, quien en cinco entradas admitió apenas tres imparables, no regaló boletos y repartió siete ponches, tres de ellos al hombre que alegaba que “me golpean porque no pueden sacarme outs’’.

Acuña, sin embargo, no fue el problema sino Dansby Swanson y Travis d’Arnaud, quienes sacaron pelotas del parque el martes y esta vez volvieron a repetir las dimensiones de sus batazos para darle a Atlanta las dos únicas anotaciones del encuentro.

“Es una sensación difícil, porque creo que trabajé bien, pero cometí dos errores que pagué caro’‘, afirmó López. “En cuanto a Acuña, no siento una satisfacción especial por todo lo sucedido en el pasado. Solo trato de hacer mi trabajo y ejecutar mi plan’‘.

Fuera de eso, López estuvo enorme, pero entre Anderson y el relevo de los Bravos se encargaron de silenciar a los Marlins que tuvieron un par de oportunidades de anotar, sobre todo en la sexta entrada al llenar las bases, pero el bateo oportuno no se presentó esta vez.

Atlanta hizo su tarea y ganó los partidos donde estuvieron sus mejores hombres en el montículo y ahora tienen tres oportunidades para sellar el pase a la Serie de Campeonato. Miami, por su parte, puede ver el final de la historia más bella del béisbol en el 2020. O quizá no.