Dejen que los peloteros en Cuba decidan su futuro. Basta ya que el gobierno lo haga por ellos

Orlando “El Duque’‘ Hernández llevó en su voz la emoción de la Serie del Caribe. Comentarista de ESPN, la leyenda del béisbol y cuatro veces ganador del Clásico de Octubre, desgranó mucho de lo ocurrido hace unos días en Mazatlán, donde se impuso la República Dominicana.

Pero también vivió de cerca el encontronazo entre el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, y la Federación Cubana de Béisbol, cuando este declaró que, “lo de Cuba -su ausencia en el evento- es un asunto que tiene que ver con lo político. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba’‘.

El Duque, de los Industriales y de los Yankees, siempre ha dicho lo que piensa y si quisiera ver a Cuba en la Serie del Caribe, pero en un contexto diferente, libre y abierto. Una Serie del Caribe que, igualmente, llevaría su análisis como pocos saben hacerlo.

¿Qué te dejó la Serie del Caribe?

“Para mí fue un éxito total. Vimos equipos con calidad, compitiendo de tú por tú, pero desde el principio se veía que había un favorito que era la República Dominicana. Puerto Rico tenía un buen equipo, pero no hubo sorpresas. Y al equipo de Panamá hay que darle un premio’‘.

El equipo de Alfonso Urquiola...

“El equipo de Alfonso Urquiola jugó muy bien, aunque no llegó a la final. Urquiola no iba a las ruedas de prensa por ‘enfermedad’, pero bueno...la verdad hay que decirla y no ocultarla. La Serie fue un éxito. Nadie es imprescindible, pero a veces para que fluya más la calidad se necesita la presencia de Cuba en la Serie del Caribe’‘.

Puello hablo de que Cuba volvería cuando resolviera problemas políticos.

“No pienso que sean problemas políticos., porque si no, no habrían incursionado en las ediciones anteriores. Pienso que el problema de Cuba es el dinero. Cuba no quiere pagar. Siempre ha sido así’‘.

La luna de miel terminó entre Puello y Cuba

“No voy a decir Cuba, porque ponemos a todos los cubanos, hermanos, amigos, incluyendo a los peloteros que pueden salir diciendo que están en contra...no, no, no. Realmente, los conozco bien, y no es el sentimiento de ellos el que está hablando. Tienen que decir eso. Qué pelotero no quiere jugar una Serie del Caribe’‘.

Si el béisbol en Cuba fuera profesional, todo sería diferente.

“Esto es del gobierno, de los directores del béisbol que no les importa si los peloteros juegan o no juegan. Siempre lo digo, está bueno ya de decidir por las personas. Dejen que esos muchachos decidan su futuro, déjenlos salir y que jueguen donde ellos quieran jugar. Por qué tienen que seguir como esclavos’‘.

Siempre vas de frente, Duque.

“Y en cualquier momento va a salir algún pelotero a decir que yo no tengo la razón. Pero no me hablen con la cara, ni con la lengua, sino con el corazón. Yo sé que cualquier cosa que ustedes digan, no es realmente lo que ustedes sienten’‘.

¿Crees que revivan el pacto entre Cuba y Grandes Ligas?

“¿Qué acuerdo? ¿Un acuerdo donde sigue siendo el gobierno el que domina? El acuerdo debe ser con los peloteros que tengan un agente y no alguien puesto por el gobierno. De cualquier forma que se haga, sería algo positivo para los peloteros. También daría más calidad a las Grandes Ligas, a las Menores. El pelotero cubano tiene calidad, pero tiene que arriesgar su vida y montarse en un bote como lo tuve que hacer yo’‘.