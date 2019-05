Quiero ser la nueva leyenda del boxeo cubano. El que cambia la imagen, dice joven guerrero

Joahnys Argilagos sube al ring del Miccosukee Resort and Gaming para enfrentar al nicaragüense Juan Centeno (3-2-1) en una de las principales atracciones de una velada que promete mucho con su carga de púgiles jóvenes y la presencia del también cubano Alexei Collado

Aunque esté en Miami, el Pequeño Gigante se siente en la cima del mundo. Hacía rato que Joahnys Argilagos venía esperando la oportunidad de pelear en esta ciudad y gracias a la promotora MR Boxing se le va a cumplir ese sueño, uno de los primeros en su todavía breve carrera.

Este viernes sube al ring del Miccosukee Resort and Gaming para enfrentar al nicaragüense Juan Centeno (3-2-1) en una de las principales atracciones de una velada que promete mucho con su carga de púgiles jóvenes y la presencia del también cubano Alexei Collado.

Doble campeón mundial amateur y bronce olímpico, Argilagos parece tener los pien bien plantados en la tierra y la vista firme en su meta de convertirse en uno de los mejores 115 libras del planeta.

¿Ya te adaptaste a los Estados Unidos?

“Creo que todo marcha bien. No me ha sido tan trabajoso. He sabido adaptarme bien a este sistema. Ahora lo que debo adaptarme al boxeo profesional. Todavía me falta mucho, pero poco a poco lo iré logrando. Quiero dejar atrás lo amateur por completo’’.

Aquí el boxeo es para hacer daño.

“Si, no es como lo amateur que es para marcar. Aquí el golpe tiene que hacer daño. Hay que ser combativo, porque aquí la gente quiere ver un espectáculo, la gente está pagando para ver algo que les guste. Estoy consciente de todo eso’’.

¿Qué piensas cuando dicen que el cubano no vende ni se faja?

“He analizado eso. No tenemos campeón del mundo, la prensa a veces generaliza, critica. Pienso que puedo ser la nueva leyenda, el que cambie la imagen del boxeo cubano, como parte de la nueva generación. Quiero poner el nombre de Cuba en algo y cambiar cualquier criterio negativo’’.

A veces es injusta, mira las últimas dos peleas de Lara.

“Si supieras que me estoy mirando en el espejo de Erislandy Lara, él me ha ayudado incondicionalmente y mi propósito es ser campeón del mundo como lo fue él’’.

¿Cómo fue ese momento en que cruzaste la frontera?

“Muy duro, porque lo dejaba atrás todo, mi familia, una niña de cuatro meses, pero pensando en que todo será para el futuro de esa misma familia. Así que me llené de valor y me dije que iba para la candela, sin miedo y sin remordimientos, sin imaginar que iba a estar varios meses preso’’.

Fueron más de cuatro meses retenido en inmigración.

“Fueron los meses más duros de mi vida. Nunca antes había estado preso, nunca había experimentado algo así. Fue duro, pero como todo cubano me dije que tenía que seguir adelante sin mirar atrás’’.

¿Te hizo más fuerte esa experiencia?

“Sin duda, me hizo pensar mucho, reflexionar. Allá adentro vives de todos, pero tienes tiempo para poner en orden tus pensamientos, reordenar tus prioridades y ver mejor lo que quieres en la vida. En todo caso, me hizo querer cumplir mis metas con más fuerzas’’.

Entonces, ¿no te arrepientes de nada?

“No me arrepiento de mi decisión. Al contrario, tengo la autoestima alta y adelante que todo se logra’’.