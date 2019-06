Me comparan con el Canelo y dicen que soy un muerto, dice guerrero cubano

Me comparan con Canelo y dicen que soy un muerto Jesse Hart prometió clavar la última puntilla en la carrera de Sullivan Barrera. Todo un veterano del ring, el cubano entorna los ojos cada vez que lee un comentario de su próximo rival. Up Next × SHARE COPY LINK Jesse Hart prometió clavar la última puntilla en la carrera de Sullivan Barrera. Todo un veterano del ring, el cubano entorna los ojos cada vez que lee un comentario de su próximo rival.

Jesse Hart prometió clavar la última puntilla en la carrera de Sullivan Barrera. Todo un veterano del ring, el cubano entorna los ojos cada vez que lee un comentario de su próximo rival. El 15 de junio es él quien espera llevar el martillo a Las Vegas.

Barrera enfrentará a Hart (25-2, 21 KO) en un choque que pudiera abrirle las puertas a una pelea de título mundial, porque su empresa Top Rank posee un puña de ligero pesados de calibre, incluidos tres de los cuatro reyes de la división. Hay para escoger.

El combate no solo es significativo para Barrera (22-2, 14 KO) por la calidad del rival, sino porque será la noche del regreso del controversial y errático Tyson Fury delante de la audiencia millonaria de ESPN. Todos estarán mirando y eso es lo que más quiere el de Guantánamo.

Dice Hart que te va a ganar con la rapidez, que ya eres viejo.

“Ese es su estilo de pelea. Lo mío es ser agresivo, trata de buscar el cuerpo a cuerpo para impactarlo. El puede decir lo que quiera. Como dicen, fuera del agua se nada bien. Solo diré que me he preparado y que hemos desarrollado un buen campamento’’.

Imagino que habrás practicado maneras de cortar el ring…

“Claro, mi entrenador Derik Santos y yo hemos estudiado mucho, hemos hecho los ajustes para detener todo lo que él pueda hacer y el 15 de junio todos verán cómo va a funcionar nuestro plan para Hart’’.

Pudiste tomar una vía fácil, ¿por qué le dijiste sí a Hart?

“Es un oponente que viene subiendo de peso. Tenía una pelea con Eleider Alvarez que se cayó y entonces nos llamaron. Yo no tengo problema. Siempre me mantuve entrenando y nunca le he dicho que no a nadie por grande que sea’’.

Lo mejor que tiene en record Hart son las dos peleas con el Zurdo Ramírez.

“Su record no es malo, pero si sacas al Zurdo, entonces verás que los rivales que ha enfrentado no son de consideración. Yo tengo 37 años, pero estoy probado y no estoy castigado. El 15 de junio tenrá que demostrar todo lo que está diciendo’’.

¿Qué significa la firma con Top Rank?

“Es un orgullo estar con esa empresa. También estoy agradecido con Main Events que me ayudó mucho, pero Top Rank tiene tres de los cuatro campeones de la división y eso es muy bueno. Vamos a tener peleas duras, pero vamos a cerrar la carrera con el broche de oro’’.

Va a ser una pelea en Las Vegas, se presenta Tyson Fury por ESPN…

“He tenido peleas grandes, pero es muy bueno ser parte de esa cartelera y que el público vuelva a ver a Sullivan Barrera. Siempre es bueno recordarles a la gente el guerrero que es uno’’.

¿Cómo repasas tu carrera?

“El otro día me comparaban en una foto con el Canelo y algunos decían que yo era un muerto. Yo les digo que a un muerto no lo camparan así, no llegan a ese punto. Puedes decir que soy muerto, pero solo he perdido con dos campeones mundiales. Mis resultados hablan por mí’’.

No ganaste el título, pero te mantienes en el pelotón.

“No tengo el título mundial que es lo que anhelo, pero estoy entre los mejores. Estuve cinco años fuera del boxeo antes de llegar a Estados Unidos y mírame donde estoy. Cuando eres bueno Dios te ayuda. Soy dedicado a lo mío. Me dije, esto es lo mejor que sé hacer y por aquí voy’’.

Hemos visto el riesgo del boxeo my reciente: Stevenson, Orucuta, Judah.

“La gente a veces no valora los peligros que corremos, los sacrificios, cada pelea es un riesgo. Uno siempre sube pensando que va a bajar sano y salvo, pero esa no es la realidad’’.