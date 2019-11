Una pelea con Inoue, Por qué no. Para eso estoy en 118 libras, dice Guillermo Rigondeaux

Guillermo Rigondeaux entrena en el gimnasio del profesor Pedro Roque en Miami.

Guillermo Rigondeaux levanta la mano y muestra tres dedos. Son el signo de las tres peleas que confirman su renacimiento en el 2020. Desde que firmara con Premier Boxing Champions, el cubano vuelve a estar en los reflectores del boxeo y excelentes razones.

El que fuera doble rey en el peso súper gallo descenderá a las 118 libras para optar el 21 de diciembre en California por una faja de la Asociación Mundial del Boxeo ante el venezolano Liborio Solís, un púgil de vasta experiencia y bajos trucos bajo la manga. De modo que Rigondeaux no puede confiarse.

Si Rigondeaux, que vino a Miami a entrenar con el profesor Pedro Roque, conquista esa faja en una nueva categoría, su nombre se inscribirá con más fuerza en la historia del boxeo cubano, pero él dice que apenas está comenzando. ¿Vendrá una pelea con Naoya Inoue en el futuro?

Dice que ahora todo es posible.

¿Cómo va la preparación contra Solís?

“Todo ha marchado muy bien, la preparación ha sido excelente. Ya estamos en el peso y listos para la pelea. Retocando lo que siempre me ha dado resultados y reafirmando lo mejor de mi boxeo’‘.

¿Te ilusiona pelear de nuevo por un título?

“Mucho. Yo considero que nunca he dejado el nivel de un campeón y considero que pronto tendré ese título y muchas victorias más. Desde que perdí los anteriores, nunca perdí de vista el deseo de volver a tener una faja’‘.

Si lo ganas, ¿que significaría para ti esa segunda faja en otra división?

“Me pondría donde siempre debí estar, entre los mejores libra por libra del mundo. Yo me sacrifico bastante para obtener los resultados. Siempre trataré de mantenerme en la élite’‘.

Desde que estás con PBC todo fluye en tu carrera.

“Sí, esta va a ser mi tercera pelea de la temporada y eso me pone muy contento, porque la gente me ve boxear más a menudo. No solo esta es mi tercera pelea, sino que la voy a ganar por nocaut y con un título’‘.

¿Qué te parece Solís?

“Exactamente, no conozco mucho de él, pero sé que es un excelente boxeador y va a ser un gran combate. El también querrá esa faja que estará en discusión, así que no tomo esto a la ligera’‘.

¿Harás contra Solís lo mismo que en tu pelea anterior con Cejas?

“Todo lo dictará el momento y la manera en que se desarrolle el combate. Con Ceja tratamos de cambiar el ritmo para darle cuero y candela a esa pelea, y vino el nocaut’‘.

A mucha gente le encantaría verte pelear con Inoue...

“Por qué no. Para eso estoy en 118 libras. ¿Qué tú crees? La gente quiere ver eso y tal vez podamos complacerlos. Estoy en el peso donde conquisté dos medallas de oro olímpicas. Me siento a gusto aquí’‘.

¿Qué vendría en el 2020?

“Ganando un título ahora, las cosas van a seguir mejorando. Gracias a Luisito de Cubas Jr. y Al Haymon vuelvo a estar a un nivel que requería. Soy un peso chiquito y necesito pelear tres veces en la temporada’‘.

Emmanuel Navarrete me dijo que eras el mejor en las 122 sin corona.

“El es un buen campeón y sería un gran oponente, aguerrido. Si se da la pelea sería muy bueno. Ese es mi peso, las 122 libras’‘.