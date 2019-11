Boxeador cubano comienza a encandilar a Alemania y no se arrepiente de nada

Osley Iglesias no buscaba el nocaut, pero llegó de manera fulminante. Sobre la lona, retorcido de dolor estaba Rafael Bejarán, un púgil de mucha experiencia que había caído bajo la fuerza de los golpes del cubano que se apuntaba su segunda victoria profesional.

El súper mediano de Matanzas -en esa misma velada del 9 de noviembre en Hamburgo su compatriota José Larduet también se impuso por KO en el primer round- ha entrado con el pie derecho en el boxeo profesional y esto apenas es el comienzo. Muy pronto retorna al ring para cerrar el 2019 con tres triunfos.

Inicio su vida en el boxeo muy joven en Cuba y, afortunadamente, llegá al ámbito profesional sin muchos de los vicios de los amateurs. Dejó todo atrás en busca de nuevas metas y no se arrepiente de nada. Iglesias dice que llegó para quedarse.

¿Buscabas el nocaut?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Realmente no, ni me pasaba por la mente. Pensé que iba a llegar a los ocho asaltos. Mi rival era un veterano con una buena carrera, un latino con mucha experiencia y había discutido títulos, pero logré sorprenderlo con un gancho abajo y un cruzado’‘.

¿Cómo ha sido el proceso de amateur y profesional?

“Lo más difícil es la preparación para más asaltos. Los entrenamientos son muy fuertes por eso, para lograr la resistencia, la durabilidad. Hay que estar muy preparado para aguantar las idas y venidas de una pelea profesional, los momentos altos y los bajos. Por eso se hacen tantos sparrings’‘.

Los amateurs de Cuba llegan con problemas en el golpeo efectivo.

“Estamos trabajando muy fuerte para que cada golpe cuente, que lleve fuerza. En el boxeo cubano hay mucho movimiento, demasiado. Aquí voy aprendiendo a afincarme, a situar los pies en balance y estabilidad para que el impacto llegue preciso, exacto’‘.

¿Cuando te veremos nuevamente en el ring?

“Creo que para diciembre o enero. Vamos a pelear contra un rival superior a este, vamos a ir ganando en intensidad y calidad. Ya me ubicaron entre los primeros 90 en el ranking. Voy a seguir subiendo lo más rápido posible, pero sin perder de vista que este es un camino largo’‘.

¿Estás contento con lo que sucede a tu alrededor?

“Mucho. Estoy logrando cosas, tengo una meta que es convertirme en campeón del mundo y eso me motiva. Poco a poco me voy a ir ganando el respeto de la afición en Alemania. Ya la gente comienza a reconocerme y eso es algo muy bonito, porque uno no es de aquí’‘.

¿Te gustaría pelear en Estados Unidos?

“Todavía no pienso en eso. Lo primero es afincarme aquí, ganar un título y el reconocimiento de Alemania y Europa, pero claro que me gustaría algún día pelear en el Garden de Nueva York o en los grandes escenarios de Las Vegas. Eventualmente, puede suceder’‘.

Entonces, estás feliz en Alemania.

“Me gusta el país, es tranquilo. La gente apoya mucho al boxeo. Tengo una buena promotora en Universum y creo que estoy en un buen lugar para dar los primeros pasos de mi carreras. No me puedo quejar’‘.

Para quién no te conoce, ¿cómo empezaste en el boxeo?

“Como muchos, estuve en la EIDE [escuela deportiva] de Matanzas y a los 16 años estaba en el equipo nacional juvenil, de los 17 en adelante era del equipo nacional y solamente perdía contra el campeón olímpico Arlen López que es una tremenda persona y boxeador. Eventualmente, yo iba a seguir creciendo’‘.

¿Por qué decides buscar el boxeo profesional?

“Era algo que no pasaba por mi cabeza, pero de momento me entró. Sentí que me estaban parando mi desarrollo en Cuba, deteniendo. Tuve una oportunidad y la aproveché. No me arrepiento de nada y todo ese pasado me sirve de impulso hacia el futuro’‘.

¿Qué le dirías a esos millones de aficionados latinos que aún no te conocen?

“Que soy un púgil enfocado, que quiero lograr cosas importantes en el boxeo, convertirme en campeón mundial. No voy a decepcionar a nadie y haré todo lo posible por cumplir mis sueños’‘.