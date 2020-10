Canelo Alvarez, Jermall Charlo, Golovkin, pronto estaré al nivel de ellos

Jaime Munguía lo tiene bien claro: es muy joven para recibir tanto castigo inútil

Jaime Munguía lo tiene bien claro: es muy joven para recibir tanto castigo inútil. La joven estrella de México pudiera tener un futuro brillante si aprende a cuidar más su cuerpo y no dejarlo a la voluntad de sus oponentes. El suele ganar en medio de duras batallas, a veces más de la cuenta.

El ex campeón de las 154 millas regresa al ring (DAZN) este 30 de octubre ante Tureano Johnson, un bahamés que representó a su país en Juegos Olímpicos y debe ser un buen medidor de su progreso. Será, igualmente, su debut en las 160 libras, una división donde espera encontrar grandes peleas, retos superiores.

Será, por otra parte, su tercera pelea bajo el cuidado de Erik “Terrible’‘ Morales, una leyenda del boxeo que pretende moldear a Munguía en un púgil de élite, capaz de crecer y avanzar sin dejar partes de su cuerpo en el proceso. ¿Será posible?

¿Cómo ha estado el campamento para esta pelea?

“Creo que hemos tenido un excelente campamento. Muy bueno. Hemos ido avanzando en muchos aspectos, poco a poco y me siento listo para el 30 de octubre y enfrentar a Tureano Johnson’‘.

¿Qué has estudiado de Johnson?

“Es un peleador bastante fuerte. Un boxeador de mucha experiencia que viene de frente. Se me hace que pega fuerte, eso es respetable y debemos tener mucho cuidado con eso, sobre todo en el tema de la experiencia’‘.

En tu tiempo con el Terrible Morales, ¿qué has aprendido con él?

“He aprendido a manejar mejor mi distancia, mis tiempos, a respirar un poco más arriba del ring, a controlarme más. He aprendido bastantes cosas con Eric y seguimos trabajando muy fuerte’‘.

Siento que lo que te falta para dar un salto de calidad es la defensa.

“Sí, claro, la defensa es lo más importante. Hemos ido trabajando poco a poco en eso y hemos ido mejorando. Uno tiene que cuidar su cuerpo, porque a final de cuentas es el que recibe todo el castigo’‘.

¿Cómo te sientes en 160 libras?

“Por eso digo lo de cuidar el cuerpo. La verdad ya en 154 libras me veía muy forzado, me sentía muy castigado. Por eso decidimos subir. Ya tenía dos o tres temporadas en el peso súper welter y seguía creciendo. Ya me venía haciendo falta un cambio’‘.

Esa división mediana se ve muy fuerte con Canelo, Charlo, Golovkin...

“Yo considero que estoy llegando al nivel de ellos, un nivel de elite. Creo que todavía me faltan unas peleas, pero considero que estaré en condiciones de darle una buena pelea a cualquiera de ellos’‘.

¿Cuál sería tu meta final en el boxeo?

“Quiero ser considerado como uno de los mejores y que me recuerden entre los mejores del boxeo. Estar cerca del Terrible me da fuerza, confianza. Sé que todo lo que me dice es verdad. El ya pasó por todo esto, tuvo muchas peleas de campeonato’‘.

¿Qué sientes al saber que ya está cerca el regreso al ring?

“Agradecido. Creía que ya no iba a pelear en el 2020. Así que me siento bendecido por volver a pelear ahora. Espero que todo esto pase y que el próximo año pueda ir por un título en las 160 libras’‘.