Cuando vio la repetición de su pelea con Yuriorkis Gamboa, tuvo que apagar la tele. Ahora no puede fallar

Cuando Gervonta Davis vio la repetición de su pelea contra Yuriorkis Gamboa, su primer impulso fue apagar la televisión. Si el mismo día del combate el joven campeón rezumaba confianza y casi arrogancia, el estudio de su actuación aquel 27 de diciembre en Atlanta lo dejó con un mal sabor de boca y el convencimiento de que había fallado.

Davis superó a Gamboa por nocaut en el 12do asalto, pero dejó mucho que desear desde el momento en que llegó pasado del límite de las 135 libras hasta la pelea en que no pudo acabar con un oponente lesionado desde el segundo asalto y con mínima capacidad de movimiento y potencia.

Cuando quedan días para el mayor combate de su carrera (31 de octubre, SHOWTIME PPV) contra Leo Santa Cruz, Davis sabe que no puede cometer los mismos errores de su última presentación ante el cubano, porque su carrera sufriría un devastador golpe.

“Miré la pelea con Gamboa un par de semanas más tarde y tuve que apagarla’‘, reconoció Davis durante una entrevista en el programa All The Smoke, de la cadena SHOWTIME. Esa no fue mi mejor actuación. Por eso ahora mudé mi campamento a Las Vegas [al Mayweather Boxing Club] para mejorar mi actuación. Creo que esa pelea fue mala para mis fanáticos. Definitivamente, volveré más fuerte y mejor’‘.

Aunque Davis logró conteos en el segundo, octavo y 12 rounds, su cardio disminuyó notablemente en la segunda mitad del combate y Gamboa, incluso, alcanzó a arrebatarle al menos unos dos o tres asaltos, pero sin poder hacer mucho más debido a su lesión en el Talón de Aquiles.

El Tanque, como le llaman a Davis, superó a Gamboa en efectividad con 120 impactos por 78 el Ciclón de Guantánamo, pero el retador lanzó 617 golpes por solo 321 Davis, algo que no deberá repetir ante Santa Cruz, quien suele atacar en altos volúmenes.

“Leo Santa Cruz es mi oponente más duro hasta el momento’‘, agregó Davis. “El va a traer lo mejor. Sé que es el momento de ponerme serio. Sé como mantenerme enfocado sin importar lo que suceda a mi alrededor. Eso es lo que me hace especial’‘.

Gamboa regresará al ring una semana más tarde que Davis, cuando enfrente en Fort Lauderdale (DAZN) al campeón del Consejo Mundial del Boxeo Devin Haney.