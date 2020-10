El Dios de la guerra está en casa de nuevo, afirma púgil cubano que pelea en México

El cubano Yunieski Gonzalez parte hoy a México, para reanudar su carrera en el ring después de tres años de ausencia en el boxeo.

Yunieski Gonzalez siente que el Dios de la guerra ha vuelto a entrar en su casa. El cubano parte hoy a Tijuana, México, para reanudar su carrera en el ring después de tres años de ausencia por muchos motivos propios y ajenos, que estuvieron a punto de descarrilar su carrera.

Conocido como El Tosco y el Monstruo, González enfrenta a Guillermo Romero (12-7) sin saber mucho de él, pero contento solo de tener la oportunidad de regresar a los cuadriláteros y con un plan a larga distancia, gracias a su manager Henry Rivalta.

A pesar del impacto del coronavirus, González se mantuvo actuvo en el gimnasio del profesor Pedro Roque, ayudando en la preparación de Yuniel Dorticós para su choque ante Mairis Briedis. El campamento del Doctor del KO también fue su campamento.

¿Cómo vas a esta pelea en tierras aztecas?

“Todo bien. Finalmente, después de tanto tiempo, tanto trabajo y tanta espera llegó el momento. Este viernes, si Dios quiere, estamos arriba del ring en México. Como quien dice, vamos a debutar una vez más, porque así es como se siente este regreso’‘.

¿Qué esperas de tu oponente?

“La verdad, no sé mucho. Me han dicho que es un peleador que le gusta venir de frente, los intercambios que al igual que muchos lleva algún tiempo fuera del boxeo, que ha estado un poco inactivo, pero que se ha mantenido entrenando y esperando una oportunidad como yo. Así que vamos a batirnos’‘.

No peleaste, pero entrenaste mucho con Dorticós.

“Con Dorticós viví una experiencia magnífica. Gracias al trabajo que hice con Dorticós, supe que estaba en condiciones, gracias a él encontré un ritmo. Esos campamentos con él me ayudaron mucho, sobre todo a mantenerme en forma para cuando llegara la pelea’‘.

Peleas el viernes y luego el 4 de diciembre.

“Si Dios quiere sacamos estas dos victorias. La del 4 de diciembre debe ser más fuerte. Con esas dos victorias pensamos tener algo muy bueno. Ya tenemos un nombre. Yo lo sé, pero él no lo sabe. Solo te puedo decir que vienen cosas súper buenas para seguir dando guerra. El Dios de la guerra está en casa de nuevo’‘.

¿Cómo calificarías este momento de tu carrera?

“Me siento en excelente forma, con la mente más madura, más preparado, con más deseos. Siempre les he dicho a los peleadores y a la juventud que la edad no significa tanto cuando tienes el deseo, las ganas y el hambre. Eso es lo que no se puede perder. Tengas 21, 16 o 17. Hay muchos jóvenes que no tienen el hambre. Nunca perdí el hambre