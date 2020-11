Empresa de boxeo en Miami creció en medio del COVID-19 y espera cerrar el 2020 con un buen golpe

El obstáculo fue grande, pero el fruto ha sido superior. Durante todo el 2020, M&R Boxing Promotions se consolidó como la primera empresa de boxeo en Miami, a pesar de la tenaza del coronavirus y todavía guarda un espectáculo más en su calendario.

Presidida por Laura Ching, el manager William Ramírez y el entrenador Osmiri Fernández, M&R se dispone a celebrar este 20 de noviembre su cuarto evento en medio de la pandemia y su segundo con la presencia de público para confirmar su compromiso con el deporte de los puños en esta ciudad.

Las carteleras no solo han servido de hogar para los púgiles de su establo, sino que le han permitido crecer a decenas de guerreros que, sin el apoyo de esta entidad, apenas hubieran tirado un golpe en esta temporada. Y para el 2021 viene mucho más, de acuerdo con el profesor Fernández.

¿Cómo resumirías el crecimiento de M&R?

“Cuando la promotora Laura y el manager Williams se acercaron a nosotros para crear M&R, vieron que teníamos 51 boxeadores después de haber comenzado con 12. Tenemos bases en Filipinas, Nicaragua y aquí la principal de Estados Unidos. Al principio la promoción parecía un sueño, ahora es una realidad’’.

¿Qué pareció trabajar con una mujer como promotora, además tu esposa?

“Tiene mucho empeño. Siendo mujer, no descansa, no duerme. Se pasa las 24 horas del día pensando en lo que viene de nuevo. Termina un show y ya está ideando el próximo de noviembre. Ella y William son incansables en su trabajo’’.

Se trata de calidad y cantidad...

“En el 2019 hicimos cinco carteleras, pero por algunos problemas, incluido el de la envidia, no pudimos encontrar un local fijo. Este año, en el primer show de marzo, llegó el golpe del COVID-19. Se nos vino el alma al suelo, pero nos enfrascamos en seguir preparando a los muchachos y buscando la posibilidad de comenzar de nuevo, hasta que agosto regresamos en Sarasota. No hemos parado y en noviembre vamos a nuestro cuarto show el 20 de noviembre’’.

¿Por qué ustedes han seguido y otros no?

“Creo que gracias a esos 51 peleadores. No podíamos tenerlos parado, sino avanzar y seguir en contra de la pandemia. Es duro, porque estamos invirtiendo, pero el trabajo va sólido y el material humano que tenemos para trabajar va respondiendo’’.

¿Cómo ves el 2021?

“Ya Laura nos informó qué debemos hacer sobre unos 10 carteleras, comenzando en febrero y terminando en noviembre. Veremos cómo sigue el COVID-19, pero esperamos no detenernos. Repito que lo peor sería mantener a nuestros boxeadores inactivos’’.

¿Qué te pareció tener público en los últimos dos shows?

“Es más emotivo para los boxeadores. No es lo mismo pelear en un gimnasio cerrado. Tuvimos unas cuantas peleas en Las Vegas con Top Rank y Golden Boy a puertas cerradas y los muchachos no se sienten a gusto. El boxeador es como los gallos de pelea. Si no están la valla y las apuestas, falta vida. Pero ya hemos contado con un 25 por ciento de capacidad’’.

Tal parece que el talento de Miami solo pelea en M&R.

“Está ciudad estaba perdida para el boxeo. Se daba boxeo de manera esporádica. Nosotros dimos posibilidad a otras empresas a integrar sus muchacho. Para el 20 de noviembre, una vez más, tendremos a algunos de los mejores de M&R y posiblemente otro buen grupo de cubanos’’.