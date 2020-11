Quien diga que King Kong está acabado, le sugiero que suba conmigo al ring y saque sus propias conclusiones

LUIS ORTIZ se muestra listo para enfrentar a Alexander Flores este 7 de noviembre en Los Angeles. PBC

Luis Ortiz sabe que Alexander Flores quiere su nombre. El King Kong de Cuba es parte de la élite en la división máxima del boxeo y quizá la puerta de entrada hacia las potenciales peleas con los campeones. Pero él no quiere que nadie entre hacia esos lugares prominentes.

Flores intentará sumar el nombre de Ortiz a su lista de triunfos cuando ambos choquen este sábado 7 de noviembre en una cartelera de FOX promocionada por Premier Boxing Champions desde el Teatro Microsoft de Los Angeles, donde también participará otro cubano, Frank Sánchez.

Para Oritz se trata de su regreso al ring desde la derrota ante Deontay Wilder y la oportunidad de recordarles a todos que todavía le queda cuerda para seguir entre los mejores pesados del mundo. Flores quiere también su lugar, pero no será fácil retirar al gigante de Miami.

¿Qué opinión merece tu oponente, Flores?

“Por encima de todo, es un peleador. Como tal, sé que siempre vendrá a ganar. Desde que decidí ser peleador, también tengo eso en mi mente. Siempre me voy a preparar como si fuera una pelea de título mundial. Estoy listo y él lo va a saber el día 7, cuando suene la campana’‘.

El habla con respeto de una potencial victoria sobre ti.

“El habla de algo que todavía no ha ocurrido. Eso no va a ser así como así, él no va a tener la suerte del destino, como la ha tenido Deontay Wilder en sus dos ocasiones. No creo que esté en condiciones de derrotarme, porque me he preparado muy bien’‘.

Al menos reconoce que el nombre de Luis Ortiz significa en el boxeo.

“Lo que más deseo es que existan peleadores así, que piensen como él y no como la mayoría que se evitan unos a otros. Si tienes deseos de pelear, de ser campeón, debes entonces pelear con los mejores, como era antes, pero resulta difícil lograr eso en el boxeo moderno’‘.

¿Cómo has llevado los entrenamientos en estos meses?

“Me ha sido difícil, muy difícil. He tenido que entrenar mucho en casa, correr donde encuentre un espacio, ir un poco al gimnasio. Mi entrenador Germán Caicedo siempre ha tenido mucho cuidado conmigo y así hemos ido avanzando poco a poco en este campamento’‘.

¿Qué esperas del 2021?

“Esta pelea es una despedida de ano para mí, como asar un puerquito con yuca y chicharrón, pero en el 2021 espero que vengan nuevas oportunidades para Luis Ortiz. Aquel que dice que estoy viejo, que el King Kong está acabado, le sugiero que se trepe conmigo al ring y saque sus propias conclusiones. Se va a llegar una tremenda pelea’‘.