Este croata puede ser campeón mundial en los pesados, apoyado por su entrenador cubano en Miami

Filip Hrgovic viene enviando mensajes a la división pesada. De hecho, algunos expertos consideran que este croata será uno de los futuros campeones de la división si continúa su crecimiento acelerado, gracias a una combinación de talento y carisma que se ve poco en estos tiempos.

Hrgovic aparecerá este sábado en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood para enfrentar a Rydell Booker como parte de la cartelera de respaldo para la pelea entre Yuriorkis Gamboa y Devin Haney, listo para darse a conocer encima del ring en esta parte del mundo que todavía no le visto o tal vez solo ha escuchado su nombre.

El croata subirá al cuadrilátero de la mano del profesor Pedro Díaz y luego de un largo campamento de preparación en Miami, a donde se trajeron sparrings y se prepararon las condiciones para que este 7 de noviembre sea contemplado como el gran prospecto que es.

La progresión de Hrgovic, de 27 años, ha sorprendido a muchos desde que comenzara en el boxeo amateur en el 2005 y tras convertirse en el primer campeón de Europa nacido en Croacia desde el legendario Mate Parlov, el hombre que encandilara a todos en el Mundial de La Habana 1974 y luego fuera campeón profesional.

Por casi nada fue derrotado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por el eventual campeón de la cita, el francés Tony Yoka, pero su medalla de bronce le serviría de carta de presentación. Dos veces ha combatido en su tierra natal a estadio lleno y se le considera uno de los deportistas más reconocidos de Croacia, junto con la selección nacional de fútbol, lo cual no es poca cosa.

¿Cómo fue tu campamento en Florida?

“Mis campamentos siempre son buenos. Entrenamiento duro con el profesor Pedro Díaz. Mucha disciplina. Todo es perfecto. Esperando solo que llegue el momento de la pelea’‘.

¿Qué esperas para el 2021?

“Espero ganar todas las peleas y espero que llegue mi oportunidad de pelar por un título del mundo. Esa es mi meta, convertirme en el primer boxeador de Croacia que se convierte en campeón mundial pesado’‘.

¿Cómo te ves dentro de la división?

“Soy el mejor. Voy a ser el nuevo campeón, por seguro. Tengo una táctica para cada uno de esos nombres que mencionas y estamos trabajando duro para vencerlos a todos’‘.

¿Qué mensajes quieres dar este 7 de noviembre?

“En su última pelea, mi rival fue a la distancia contra Kubrat Pulev. Ahora, Pulev va enfrentar a Anthony Joshua, así que quiero noquearlo. Hacer una declaración de principios a toda la división con un triunfo por nocaut’‘.

¿Por qué viniste a Miami a entrenar con Díaz?

“Creo que Pedro es muy bueno para mí, para mi desarrollo. Creo que ambos tenemos la misma mentalidad. Los dos somos guerreros que nos gusta ganar, nos gusta el trabajo duro. Somos muy disciplinados en este deporte. Encajamos muy bien el uno con el otro’‘.

¿Qué te parece Miami hasta ahora?

“Es muy bueno estar aquí. Cada vez que debo venir aquí me siento feliz. Me gusta el tiempo, la gente, la comida. Todo es perfecto para mí aquí. Realmente me gusta venir aquí’‘.