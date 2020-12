He comido mucho hierro para que cuando pegue el rival se lo sienta o se caiga, afirma completo cubano

Jose Larduet quisiera vencer el alemán de la misma manera en que doblega a sus rivales, pero así como avanza en el ring, también abre caminos en el complicado idioma de la nación germana y por el momento se contenta con sus nocauts en la división máxima.

El cubano va a su cuarta pelea del 2020 en Hamburgo ante el argentino Marcos Antonio Aumada, con la vista puesta en la próxima temporada y con el deseo de presentarse, más temprano que tarde, en las grandes arenas de los Estados Unidos.

Campeón Panamericano en el 2017, Centroamericano del 2018 y ganador de la Serie Mundial de Boxeo, Larduet resultó elegido Mejor Atleta de deporte individual cubano en 2009, y estuvo entre los diez deportistas más destacados del año 2018 en Santiago de Cuba.

Pero necesitaba más, probarse en el boxeo profesional y en un momento en que la categoría pesada vive un renacimiento. El quiere ser parte de ese proceso. Si sigue noqueando, lo puede lograr.

¿Cómo llegas a esta pelea?

“Ha tenido un campamento excelente, con sparrings bastante fuertes. Me siento en perfectas condiciones para la pelea del día 19 de diciembre. Vamos a buscar la victoria para cerrar el 2020 por todo lo alto. Pero no puedo quejarme del trabajo en estas últimas semanas’‘.

¿Qué has estudiado de tu oponente?

“Es un boxeador que se mueve bastante en el ring, es un poquito más rápido que yo, pero trabajamos mucho en esos detalles y estoy seguro de que la victoria va a venir de cualquier forma. Estoy seguro de que la pelea acaba antes del límito. Aprendí mucho y con lo que traje de Cuba, estaré bien’‘.

Es tu cuarta pelea del 2020, ¿te sorprende tanta actividad?

“La primera pelea fue el 25 de enero, después vino la pausa del coronavirus, luego vino el boxeo sin público, pero en tres meses he realizado tres peleas. Han durado poco, porque he dado KO en el primer round, en apenas minutos, eso me ha permitido pelear rápido’‘.

¿Ya te adaptaste a Alemania?

“Lo que más me golpea es el idioma, pero he encontrado aquí una gran familia. He conocido muchos amigos, gente que me quiere y que me ha apoyado, porque saben que estoy solo, pero no entiendo el idioma y he tratado de aprenderlo, la cultura de aquí que son muy puntuales en todo’‘.

¿Pero te gustaría pelear en Estados Unidos?

“Seguro, eso sería muy bueno. Por lo pronto quiero que la gente sepa que hay un cubano por aquí en Alemania deseoso de echar adelante y de triunfar. Todo los días le echo más ganas, más fuerzas. Pero claro que algún día me gustaría pelear allá en Nueva York, Las Vegas’‘.

Como nunca antes tenemos pesados en el boxeo profesional.

“Tenemos unos cuantos representando a Cuba. Somos boxeadores de talento, calidad, con una carrera larga de amateurs, donde peleamos contra todos, contra algunos que hoy brillan. Estoy seguro de dentro de ese grupo saldará un campeón mundial muy pronto’‘.

¿Qué tipo de boxeador eres?

“Me considero un boxeador agresivo, siempre lo he sido desde que era amateur. Me gusta golpear con todo, pero aquí en lo profesional he aprendido a defenderme mejor, a mover el torso y pasar golpes. Me he convertido en un boxeador más inteligente. Nunca me han noqueado, no me han dado un mal golpe. No tengo una herida en el rostro. He trabajado sobre la fuerza y he comido mucho hierro para que cuando pegue o el rival se lo sienta o se caiga’‘.