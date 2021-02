Se hizo campeón en Miami en el Super Bowl del 2020, ahora defiende su faja ante un enigma de oponente

JOJO DIAZ (I) derroto en Miami a Tevin Farmer para convertirse en campeon mundial. HOGANPHOTOS/ GOLDEN BOY

La última vez que JoJo Díaz subió a un ring fue en Miami y bajó convertido en campeón mundial de las 130 libras. Eso sucedió dos días antes del Super Bowl ganado por los Chiefs. Ahora va a su primera defensa será una semana después del fracaso de Kansas City ante Tom Brady, pero asegura que el resultado -en su caso particular- será el mismo.

Díaz (31-1, 15 KO) enfrenta este sábado en Indio, California, a Shavkatdzhon Rakhimov, un guerrero que no es muy conocido por estos lares, pero que los expertos aseguran no será un paseo sobre alfombra roja para el rey de la Federación Internacional del Boxeo.

Aunque no toma a Rakhimov (15-0, 12 KO) a la ligera, Díaz ya tiene su mira puesta en otros caballos de la división como Oscar Valdez, Miguel Berchelt, Jamel Harring, Carl Frampton y Shakur Stevenson. Su meta es unificar todos los cetros. Esta será la primera vez que protagoniza una velada en DAZN y no solo quiere ganar, sino que busca impresionar.

¿Cómo fue el campamento para esta pelea?

“Fue diferente. Teníamos que tomar muchas precauciones por el COVID-19. Nos aseguramos de traer sparrings que imitaran lo que hace Rakhimov en sus peleas, con mucha presión, tirando muchos golpes. Pero le hacíamos pruebas todas las semanas. No queríamos poner en peligro la pelea y que fuera cancelada. Entrenamos muy duro’‘.

Con tanta inactividad desde enero del 2019, ¿cómo estás en lo mental?

“Después de la pelea contra Tevin Farmer, pensé que iba a pelear pronto, pero llegó la pandemia. Sabes qué, fue bueno para mí. Necesitaba ese tiempo fuera. Tuve un hijo, pude ocuparme de mi novia embarazada. Mi enfoque pasó entonces a mi novia y a mi hijo, que estuvieran bien’‘.

Pero fue más un año fuera...

“A mí cuerpo le hacía falta. Desde que tengo 17 años siempre he estado constantemente en el gimnasio. He tomado muy poco tiempo libre. Lo que más recuerdo es haber estado dos meses fuera. Creo que pude enfocarme en los aspectos positivos que en los negativos. Digamos que viví la vida de una persona normal y no la de un boxeador’‘.

¿Fue difícil recuperar la vida del boxeador?

“Cuando me llamaron y me dijeron que la pelea era el 13 de febrero, pues volví a la vida de boxeador rápidamente, a la mentalidad del guerrero. Llevó ya cuatro meses de campamento, he bajado bien el peso. Ahora tengo más motivos para salir y hacerlo bien: voy a ser el peleador estelar de esa velada y tendré mi familia conmigo. Estoy esperanzado de salir a pelear’‘.

¿Qué te parece Rakhimov?

“Mucha gente no lo conoce, pero es un boxeador talentoso con un buen pasado en los amateurs. Fue a los Juegos Olímpicos y ahora está invicto como profesional. Le gusta presionar, dictar el ritmo de la acción y tirar muchos golpes. Siento que esta pelea será una guerra, porque él querrá controlar el ritmo y yo no se lo voy a permitir. El viene por mi título, pero eso no va a suceder’‘.

¿Qué aprendiste de tu única derrota ante Gary Russell?

“Supe que debía moverme de peso y no debía castigar tanto mi cuerpo. Perder tanto peso te pasa la cuenta el día de la pelea. También supe que debo correr más riesgos dentro del ring. Esa fue una pelea cerrada, pero yo aflojé y le dejé dictar el paso. No pude capitalizar en la oportunidad que se me presentó. En ese momento no supe reconocer lo importante de esa oportunidad. Ahora lo sé’‘.

¿Cuál es tu plan después de esta pelea?

“Retar a todos los campeones. Quiero pelear con Gervonta Davis, Jamal Herring, Carl Frampton, el ganador de Miguel Berchelt y Oscar Valdez. Quiero unificar. Eso es lo que el boxeo necesita ahora mismo. Los fanáticos quieren entretenimiento que los aleje de todo lo negativo que sucede en el mundo’‘.