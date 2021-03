Tras romper el hielo del debut con un KO, este cubano vuelve al fuego del ring en Boxeo Telemundo

Gianny García vuelve a la candela del ring. El cubano va a su segunda pelea profesional este viernes en la velada de Boxeo Telemundo que tendrá lugar en Osceola Heritage Park, de Kissimmee, Florida.

García enfrentará en las 122 libras al veterano nica Julio Buitrago (13-26, 3 KO), quien ya vio pasar sus mejores días, pero carga un mundo de experiencia y habrá de medir el crecimiento del antillano., quien fuera medallista panamericano juvenil y tuviera experiencia internacional con el equipo de la isla.

Su meta es conquistar títulos en varias divisiones como paso previo y luego seguir creciendo en peso y talento para llegar tan lejos como pueda. En Cuba nunca conoció a Guillermo Rigondeaux, quizá en el futuro pueda no solo darle la mano, sino convertirse en rey de dos categorías como lo hizo el Chacal.

¿Cómo encaras tu segunda pelea profesional?

“Voy muy bien preparado. Hemos hecho un buen campamento con mi entrenador Franco González y no hemos dejado nada a la casualidad. Estamos listos para brindar un excelente espectáculo en esta velada de Boxeo Telemundo. Ya pasó el debut y ahora vamos por más’‘.

¿Qué recuerdas del debut?

“Fue algo muy bonito. Llevaba mucho tiempo sin pelear, pero como se dice, rompimos el hielo y una vez que sonó la campana salimos a hacer el trabajo. Fue un primer paso de los muchos que vendrán. Mi rival, un nica, supone un reto superior que probará mis talentos’‘.

¿Has visto crecimiento del primer campamento a este?

“En la primera pelea salí un poco desesperado. Ahora voy a estar un poco más calmado, mejor asentado en los golpes, en los movimientos. Son los secretos del boxeo profesional que uno va aprendiendo poco a poco. Atrás quedó la ansiedad por pelear y por demostrar’‘.

¿Estás contento con la experiencia en este país?

“De verdad que no puedo quejarme. Tengo un equipo de trabajo que me respalda y me estimula a mejorar cada día. Mi entrenador y mis managers han creado una familia a mi alrededor y me han dado los medios para que yo pueda dedicarme al boxeo como profesión’‘.

¿Qué vendría tras esta pelea?

“Vendrán nuevos retos, iremos subiendo la cuesta según lo entienda mi entrenador y el resto del equipo, pero tengo mucha ilusión de lo que pueda venir en el futuro. No le temo a nada y sigo con la mente puesta en convertirme en campeón del mundo más temprano que tarde’‘.