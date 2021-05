El Tren Ramírez abre el 2021 contra un veterano curtido, pero confía en no descarrilarse este sábado en Las Vegas

Si en medio de la pandemia Robeisy Ramírez dio un salto de calidad y cantidad, este 2021 podría ser el de su consagración definitiva Top Rank

Si en medio de la pandemia Robeisy Ramírez dio un salto de calidad y cantidad, este 2021 podría ser el de su consagración definitiva. El doble campeón olímpico cubano no solo limpió la única derrota de su récord, sino que demostró estar listo para empeños superiores.

Ramírez abre su temporada este sábado en velada de Top Rank por ESPN contra el veterano Juan Tapia en lo que debe ser su compromiso más fuerte desde que debutó como profesional y donde tendrá muchos ojos encima por ser parte del respaldo de la pelea entre José Carlos Ramírez y Josh Taylor.

Quizá este nuevo año no suba al cuadrilátero en cinco ocasiones como sucedió en en tiempos del COVID-19, pero el Tren de Cienfuegos sabe que el camino será más empinado y los retos superiores. En cualquier caso, él no le teme a lo que venga. Más bien, le da la bienvenida.

¿Qué opinión tienes de tapia como tu próximo oponente?

“Hace varias semanas me avisaron que me preparara para el 22. No teníamos rival, pero ya yo sabía. Así que veníamos preparandónos para la pelea. Solo estábamos esperando que la compañía diera confirmación y ya todo está listo para esa fecha’‘.

Tapia le dio buena pelea a Nikitin y le aguantó a Stevenson.

“Hemos visto de él lo poco que se puede ver. No hay mucho. Algunos momentos de la pelea contra Shakur, la pelea contra Nikitin. Nos hemos fijado en eso y trabajamos algunos defectos que le hemos visto. Sobre eso vamos a basar la táctica’‘.

¿Crees que esta pelea es la puerta hacia algo grande?

“Sí, es lo que se habla en Top Rank sobre mi carrera. Queremos que avance y no seguir esperando. Esta pelea es una gran prueba para acabar de demostrar lo que tenemos y para que vengan cosas grandes. Queremos lucir mejor que en las peleas anteriores y eso abra la puerta a retos grandes’‘.

Al Vaquero Navarrete le dijiste que los caminos de ustedes podían cruzarse.

“No tengo apuros en enfrentar a boxeadores de alto nivel como Navarrete. Todos sabemos el tipo de pelea que él hace. Pero visualizo una gran guerra en el futuro no tan lejano. Y está bien que yo se lo diga y la gente lo vea desde ya. Quién sabe si Navarrete se vaya de división. Shakur hablaba de él. Pero sería una pelea bonita, una gran guerra’‘.

¿Sientes el respaldo de Top Rank?

“Eso ha mejorado bastante. Después de mi debut hubo como un freno de parte de la empresa, pero ya han ido cambiando las cosas. Ya piensan más en mí. En el 2020 combatí cinco veces. Ahora ha sido menos, pero buscan a rivales de más nombre para dar pasos más grandes’‘.

Vas a tu octava pelea, ¿cuándo te sentirás sólido para pelear por un título?

“No me guiaría tanto por el record, sino por mi nombre, mi aval, mi estilo de pelea y que la empresa se de cuenta que mientras más alto sea el nivel de mi rival, mejor voy a pelear yo’‘.

Cómo doble campeón olímpico, ¿de qué te serviría como aval?

“Después de esta pelea, creo que va a empezar a dar frutos el tener esos títulos olímpicos. Si el 22 doy un buen espectáculo, el empujó hacia adelante será muy fuerte. Con el conocimiento que Top Rank tiene de mi carrera, pues eso me va ayudar mucho’‘.

¿De qué manera caracterizarías tu crecimiento con Ismael Salas?

“De un cero a un 100. Ha crecido la confianza. Simplemente hablar con Salas es bueno. Desde que entras sientes la alegría, la energía positiva. En el gimnasio nos equivocamos y nos reímos de lo que salió mal, pero en la pelea las cosas salen bien. Vamos madurando como persona y como boxeador’‘.

Lara es campeón, Ugás es campeón, ¿Ramírez campeón también con Salas?

“Desde que llegué acá no hablamos de otra cosa. Desde el primer día el objetivo fue ese. El dice que no estamos lejos de eso y que solo debemos seguir trabajando que eso va a llegar’‘.