Los premios FIFA no son un honor, más bien son un horror

Con los lujos de tamaña ocasión se celebró este lunes en Londres la gala de los premios The Best de la FIFA en Londres, cuyo primera finalidad es premiar al Mejor Jugador de la temporada y, como no, a la Mejor Jugadora.

Al tiempo que se aprovecha la oportunidad para otorgar otros premios, como el mejor portero, mejor entrenador, el mejor gol y el once ideal entre otros. Sin embargo, estos premios FIFA en vez de ser un honor en muchos casos fue un horror.

El premio The Best lo ganó con holgura el croata del Real Madrid Luka Modric y de cierto modo se hizo justicia a una posición que no había sido muy valorada en los últimos tiempos: la de centrocampista.

Modric ha dignificado a los medios con su juego de dos vías, atacando y defendiendo, dando equilibrio, llevando el peso del juego, dirigiendo la banda.

Suscríbase

Ver al volante croata partido tras partido ha sido todo un espectáculo, por su depurada técnica y por su buen hacer en cada situación, ayudando con ello a llevar a sus respectivos equipos a lo más alto.

Con este premio Modric ha conseguido lo imposible, pues curiosamente ha puesto de acuerdo a las aficiones tan opuestas como la del Barcelona y el Real Madrid.

Con el Madrid Luka conquistó la tercera Champions consecutiva y con su Croacia llegó a la final del Mundial, lo cual es considerado toda una proeza. Por ello fue premiado como el Mejor de Europa por la UEFA y como el Mejor del Mundial por la FIFA.

Pero ahora bien ¿Fue realmente Modric el mejor jugador del mundo la pasada temporada?

Si se tiene en cuenta los títulos de su equipo y su participación tal vez sí, aunque el defensa Raphael Varane le supera al ser ganador de Champions y del Mundial.

Por juego Modric es mejor que Varane, pero no mejor que Leo Messi, ni siquiera que Cristiano Ronaldo, quien con el Madrid fue héroe ante el PSG y la Juve en la Liga de Campeones.

Sin dudas ha sido un premio al trabajo, a la humildad y, como no al fútbol total, pero igual ha sido un bochornoso ajuste de cuentas a Messi y Cristiano. A los máximos goleadores de LaLiga les estaban esperando y a la primera les han dejado fuera.

Claro que ambos se lo tienen merecido y el no ir a la gala es una prueba de ello, aunque tampoco Mo Salah es que hiciera más méritos que Messi, campeón de liga, y mucho menos que Cristiano, quien con 15 goles en la Champions y cuatro en el Mundial mereció muchos más votos.

Pero dictó sentencia el peor jurado del mundo, pese a ser el más numeroso.

Y es que si la disparidad de criterios hoy es brutal y es imposible poner de poner de acuerdo en las pautas a seguir a 209 seleccionadores, 209 capitanes de selecciones, 209 periodistas (uno por país) y a un número indeterminado de aficionados.

Cada grupo tiene un peso de un 25 por ciento y los resultados son públicos, por lo que es virtualmente imposible que exista una mano negra, lo que si hay es muchos señalados.

Ahí se encuentran votos parcializados como los del seleccionador de España Luis Enrique que eligió a Messi, Modric y Salah, como los del periodista catalán Francesc Aguilar que votó por España a Modric, Griezzman y Messi.

Muchos otros votaron por Cristiano y no por Messi, y viceversa, o sea con la camiseta del Barça o el Madrid y eso es ser irresponsable.

También están los que votaron a Salah como Islas Caimán, Bermuda, Gibraltar; los que lo hicieron por De Bruyne, como República Dominicana y los que se inclinaron por Kane como Bahamas y China Tapei. Sin comentarios.

Los primeros cinco puestos del premio The Best fueron: Luka Modric 29.05%, Cristiano Ronaldo 19.08%, Mohamed Salah 11.23%, Kylian Mbappé 10.52% y Leo Messi 9.81%.

Y completan el top 10: Antoine Griezmann 6.69%, Eden Hazard 5.65%, Kevin De Bruyne 3.54%, Rapahel Varane 3.45% y Harry Kane 0.98%.

Salah brilló en la Premier y fue finalista de la Champions, pero nada en el Mundial. Mbappé tuvo un gran Mundial y quedó campeón, pero al igual que Griezmann nada en la Champions. Hazard y De Bruyne buen Mundial, pero igualmente poco en la Champions. Y Harry Kane no se sabe qué hace ahí.

Varane, a pesar de ganar Champions y Mundial, no tuvo una mejor temporada que Messi, quien fue penalizado por el apagón ante la Roma y ante Croacia.

Los otros premios fueron: Mejor Jugadora: Marta; Mejor Entrenador: Didier Deschamps; Mejor Portero: Courtois; Mejor Entrenador de un equipo femenino: Reynald Pedros; Mejor Afición: Perú; Mejor gol: Salah y Juego Limpio: Lennar Thy.

El mejor once lo conformaron: David De Gea; Dani Alves, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, N’Golo Kanté, Hazard; Messi, Mbpapé y Cristiano.

Este equipo fue elegido por el voto de los jugadores y no coincide con el jurado. No están ni Courtois, ni De Bruyne, ni Salah. Y Hazard, que no defiende, aparece como centrocampista.

Y el peor gol se llevó el premio al mejor gracias a la votación popular, siempre anónima y desconocida. Fue a parar a las manos de Salah, el único nominado que estuvo presente, y de este extraño modo dos de las mejores chilenas de la historia se quedaron sin premio.

Y es que estos premios carecen de rigor y seriedad. Así que la FIFA debería ahorrarse esta vergüenza que no representa al fútbol.

El premio The Best es un premio nuevo, ganado en las dos anteriores ediciones (2016 y 2017) por Cristiano Ronaldo usando parte del sistema de los años en que la FIFA se unió con France Football para otorgar el Balón de Oro, un galardón de prestigio que se entregará en enero al mejor jugador del 2018.

Modric y Cristiano vuelven a ser favoritos para el Ballon D’ Or; pero los campeones del mundo Mbapeé, Griezmann y Varane bien pueden llevárselo a casa, a pesar de haber estado por debajo del nivel mostrado por Messi.

Y es que cada día los premios se guían más por lo colectivo que por lo individual. Y para eso ya están los trofeos que se conquistan en cada competición.

Señores de la FIFA, si el mejor gol es el de Salah, si Messi no está entre los tres mejores, si De Gea está por encima de Courtois, si se vota por Kane ¿No creen ustedes que algo anda mal en este premio?

Siga a Pedro González en Twitter:@PedroJulio59