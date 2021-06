Sorprende la convocatoria del estelar jugador del Inter Miami Rodolfo Pizarro al Tri

El volante ofensivo del Inter Miami CF Rodolfo Pizarro (10) patea el balón contra Los Angeles FC en el DRV PNK Stadium el domingo 18 de abril de 2021 . mocner@miamiherald.com

El mexicano Rodolfo Pizarro, volante estrella del Inter Miami FC, finalmente ha sido convocado por su selección para disputar los dos partidos de finales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pizarro no jugó los dos últimos partidos del Inter ante el Chicago Fire en el Soldier Field, ni contra el DC United en el DRV PNK Stadium por unas molestias en la cadera. Ambos encuentros terminaron con derrotas, 1-0 y 3-0 respectivamente, para el equipo de Miami.

Tampoco participó en el triunfo como visitante del once de David Beckham 3-2 ante el Cincinnati, por descanso; pero sí en la derrota ante el Montreal 2-0 en Fort Lauderdale.

Si bien sorprendió no verle en pasado sábado ante el United, después de haber entrenado toda la semana y de escuchar los elogios de su entrenador Phil Neville, más ha sorprendido verle incluido en la lista del seleccionador Gerardo “Tata” Martino, al conocer que no fue convocado por el Inter a resentirse de su lesión en el flexor el viernes.

“Es un gran jugador, una gran parte de este club de fútbol”, dijo el jueves Neville. “Ahora se trata de proporcionarle una plataforma para que salga el sábado contra el D.C. y dé lo mejor de sí, y comience a disfrutar de su fútbol”.

De igual modo es una buena noticia que Pizarro esté recuperado y listo para jugar contra Costa Rica este 3 de junio en las semifinales de la Liga de Naciones y luego, si el Tri sale airoso, el domingo 6 ante el ganador del duelo entre Honduras y Estados Unidos.

El volante ofensivo del Inter, que no estaba en la lista inicial de México, ya se encuentra entrenando en Denver, donde se disputará esta Final Four.

Pizarro se convierte así en el tercer jugador del Inter convocado actualmente por sus selecciones junto a Joevin Jones, por Trinidad & Tobago, y Kelvin Leerdam por Surinam.

Trinidad & Tobago juega las eliminatorias de la Copa del Mundo contra Bahamas el 5 de junio y St. Kitts y Nevis el 8 de junio. Mientras Surinam va contra Bermuda el 4 de junio y Canadá el 8 de junio rumbo a Catar 2022.

El próximo encuentro del Inter será el 19 de junio de nuevo ante el DC United, pero en el Audi Field, y el siguiente, el 25 de junio, en casa contra Orlando City.

Actualmente el equipo de Miami ha tenido un comienzo mediocre en este 2021, donde se encuentra ubicado en el puesto 11 del Este, con ocho puntos (2-2-4), después de una decepcionante primera temporada en la que terminó en 10mo lugar en su conferencia.

La realidad es que las cosas no han ido mejor con Neville, con tan solo dos victorias en sus primeros ocho juegos y ninguna de ellas en casa.

“No estamos dominando los partidos en casa, al mismo tiempo que les damos a los equipos la sensación de que pueden anotarnos”, comentó Neville tras la derrota ante el United. “El equipo estaba concentrado en salir y hacer una actuación para los aficionados en un estadio abarrotado, pero no lo hicimos. Esa es la mayor decepción”.

“Ahora no es el momento de señalar con el dedo, tenemos que ser mejores como unidad colectiva. Hay cuatro o cinco jugadores que necesitan cuatro días de descanso. Tenemos que volver y asegurarnos de que somos mejores, más difíciles de vencer y erradicar los errores que nos están costando goles”, añadió el técnico.

Lo bueno es que Neville tendrá tiempo para preparar el próximo partido, para que sus jugadores se despejen, pero sobre todo para descubrir dónde están los fallos. No quiere que señalen con el dedo, pero el crédito se le está acabando.

Si bien hay errores defensivos, esto no atañe solo a la defensa. Este equipo no tiene la bola, le cuesta dar tres pases seguidos, no tira paredes, no ataca de modo colectivo, sino cada uno haciendo la guerra por su lado y luego no regresan para cerrarse como grupo. Este Inter tiene individualidades, pero deja mucho que desear en lo colectivo.

Ahora se espera que tras el descanso, con el regreso a la alineación de Pizarro y las incorporaciones del lateral Kieran Gibbs y del portero Nick Marsman en julio el Inter repunte y se meta en los primeros puestos de la clasificación.