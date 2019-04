Spoelstra despide la temporada con la palabra fracaso colgada sobre el Heat

El entrenador del Heat Erik Spoelstra ofreció este vienes 12 de abril del 2019 la rueda de prensa de final de temporada American Airlines Arena en Miami. pportal@miamiherald.com

Una vez apagados los focos para el Heat, se impone un serio análisis después de que el equipo fuese eliminado por segunda ocasión en los últimos tres años y por tercera en los últimos cinco, a pesar del impulso que le dio Dwyane Wade.

Si una palabra define la temporada de Miami esa es fracaso y todavía resulta difícil de digerir que su quinteto se haya quedado a las puertas de clasificar, tras perder cinco de sus últimos seis partidos terminar con balance negativo de 39-43.

Evidentemente esto no funciona y no hay excusa. Aquí nadie, nadie, se salva, pues que evidenciado que este es un equipo mediocre y que el entrenador Erik Spoelstra no ha sabido explotar el talento que se supone que tienen sus jugadores.

“No llegamos a los playoffs y eso fue decepcionante para todos en esta organización”, dijo Spoelstra este viernes en la rueda de presa de final de temporada. “Me siento responsable por eso”.

Pat Riley desde la marcha de los ‘Tres Grandes’ no ha conseguido hacer un equipo que gane de modo consistente. No es fácil, pero igual el Heat se ha quedado sin margen de maniobra con grandes contratos, sin rondas del draft y tres jugadores menos, porque Udonis Haslem no juega.

Precisamente del draft han llegado en los últimos años Justise Winslow, Josh Richardson y Bam Adebayo y si bien son buenos jugadores, contrario a lo que piensa Spoelstra, no han estado a la altura. Igualmente como son la base del equipo se necesita que los tres den un salto de calidad.

“El crecimiento de Bam desde su año de novato fue notable, siendo uno de los mejores centros de la liga, particularmente después del nuevo año”, comentó Spoelstra. “Justise y J-Rich tuvieron sus mejores años de carrera”.

Los tres últimos firmados en la agencia libre tampoco han dado lo esperado. Dion Waiters arrancó tarde por su operación en el pie, James Johnson por su operación de hernia y a Kelly Olynyk le ha faltado actitud, bien por lesiones, bien porque no se han dejado la piel en la cancha no han cumplido.





“Este es un verano muy importante para Dion. Él está sano ahora. Se siente bien”, indicó Spo. “Tiene que trabajar en los próximos cinco meses para cambiar su cuerpo, que lo lleve a ese peso óptimo y grasa corporal óptima”.

Goran Dragic y Hassan Whiteside tampoco tuvieron la gran temporada que se pensaba. Dragic tuvo la mala suerte de tener que pasar por el quirófano y Whiteside le faltó ganas y fue relegado al banco por el entrenador.

El único que ha estado por encima de lo esperado y que en verdad demostró deseo de llegar a los playoffs fue Dwyane Wade y ya no estará.

Mientras Derrick Jones Jr. y Rodney McGruder fueron solo un buen complemento para momentos puntuales, pero no están para más.

En general el equipo supo defender, aunque se les escaparon muchas ventajas; pero fue un verdadero desastre atacando, sobre todo porque no aprovechó mejor su ventaja en la pintura.

Con 29 alineaciones, o 27 descartando las dos últimas, el equipo no encontró la estabilidad que precisaba y quedó demostrado que el experimento de cambiar las alineaciones titulares y suplentes no dio resultado.

La rotaciones no siembre fueron buenas y la última canasta tras el tiempo muerto nunca tuvo éxito. Todo esto deja a Spoelstra señalado.

Más que el propio Riley, al que se le escapan todas las “ballenas’, la última Jimmy Butler; sin embargo, este verano tiene la posibilidad de traer un par de buenos jugadores y escoger a un buen prospecto en el draft, que ayuden al equipo a meterse en los playoffs el año que vine y algo más a fin de evitar un nuevo fracaso.

Este viernes los jugadores recogieron sus pertenecias y es posible que algunos de ellos no regresen.