Udonis Haslem tiene razones de peso para meditar su retirada

Udonis Haslem, capitán del Heat, calienta antes del partido contra los Nuggets el 8 de junio en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Una vez retirado su amigo Dwyane Wade, el veterano jugador del Heat Udonis Haslem medita si jugar la próxima temporada y no precisamente porque busque una despedida.

La próxima sería su campaña número 17 y tendría 39 años por lo que tiene que pensárselo muy bien ya que su cuerpo no le da más y la familia le necesita, sobre todo sus hijos.

También pondría en un compromiso al Heat que le haría el honor de reservarle el puesto número 15, dejando fuera tal vez a un muchacho que podría desarrollarse y aportar mucho más en la cancha.

Por mucho que su familia quiera Haslem no va a recibir los homenajes que recibió Wade en las distintas arenas y en cambio si podría recibir todos los honores en el American Airlines Arena.

“He hablado con mi esposa y mi familia sobre eso, aunque nada en la escala de lo que Dwyane ha hecho para su “Último Baile”, me gustaría”, dijo Haslem. “Siento que la familia Haslem merece celebrar cuando mi carrera llega a su fin. Así que eso tiene algún efecto en la decisión que tomaremos”.

Celebrar, por supuesto que sí, pero de ahí a jugar una temporada con una gira de despedida va un trecho. La pasada temporada UD participo unos minutos en apenas 10 juegos con un promedio de 2.5 puntos y 2.7 rebotes.

Haslem es muy querido en Miami, de donde es oriundo, y nadie olvida su trabajo en la consecución de los tres títulos de la NBA (2006, 2012 y 2013). De hecho el equipo de Miami ya le ha honrado permitiéndole estirar dos años más su estancia en la NBA.

Cierto es que el delantero de poder ha respondido con un gran acondicionamiento y es todo un ejemplo para el vestuario, donde es tal vez la voz más autorizada, pero el tema es mucho más profundo.

“Hay una responsabilidad para tipos como yo de asegurarse de que cuando se alejaron realmente estaban protegidas las cosas que predicamos como la cultura, el estilo del Heat”, dijo Haslem. “Me molestaría alejarme sabiendo que no se ha solidificado al cien por cien quién sería ese tipo y cómo las protegerá en lo adelante. Es por eso que no tengo respuestas, porque no se trata solo de mí”.

Precisamente por eso es que el entrenador del Heat Erik Spoelstra quiere que regrese y asuma su liderazgo otra temporada más.

“Me encantaría tenerlo de vuelta, indiscutiblemente. No hay una manera más definitiva de decirlo”, comentó Spoelstra. “Tendrá mucho tiempo para reflexionar y ver a posibilidad de re-energizarse para pensar en otra temporada de la NBA. Creo que hablo por todos aquí, nos encantaría tenerlo de vuelta”.

Goran Dragic es otro que también le quiere de vuelta.

“Debería regresar. Él significa mucho para esta franquicia”, dijo Dragic sobre Haslem. “Pero lo más importante es lo que significa para estos jóvenes jugadores”.

Sin embargo el presidente del Heat Pat Riley, aunque le dejó la puerta abierta, no fue tan enfático en sus palabras de despedida de temporada.

“Udonis necesita relajarse y pensar en ello. No quiero que él tome la decisión en este momento”, indicó Riley. “Es un trabajo difícil para un guerrero”.

El pasado 3 de abril Haslem reveló que a su llegada al Heat le temía a Riley, pero que aprendió una gran lección.

“Solía tener miedo de Pat Riley cuando llegué por primera vez. No físicamente asustado de él, solo intimidado por que él era el gran Pat Riley”, señaló Udonis. “Pero él tenía esa cita que ‘el trabajo duro no garantiza nada; pero sin eso, no tienes oportunidad’ y yo la repito mucho porque creo en ello”.

Regrese o no MR 305 tendrá su despedida y sobre todo tendrá su nombre grabado en los corazones de los aficionados del Heat.