Una mirada retrospectiva a lo que va de postemporada de la NBA

Después de que cumplirse la segunda fecha de los playoffs de la NBA, para los 16 equipos clasificados, se puede apreciar el dominio de unos, la paridad de otros y las sorpresas en este inicio de la primera vuelta antes de su pimer cambio de escenario.

En el Este, los Bucks (1) han demostrado que son muy superiores a los Pistons (8) con dos contundentes victorias guiadas por su estrella Giannis Antetokuompo y parece que la serie terminará con barrida en Detriot. Los de Milwaukee siguen demostrando que son firmes candidatos para viajar a la gran final.

Igualmente los Celtics, con Kyrie Irving a la cabeza, han conseguido dos triunfos en Boston ante los Pacers (5), y aunque esta serie luce mucho más pareja deben terminar imponiéndose.

Los Sixers (3) de Joel Embiit y Ben Simmons, tras ser sorprendidos por los Nets (6) en el primer juego en Filadelfia, se llevaron el segundo con autoridad y ahora necesitan ganar fuera para recuperar el factor cancha.





Lo mismo que los Raptors (2), después de que el Magic (7) le diera primero de forma inesperada en Toronto. En Orlando los de Kawhi Leonard tendrán que aplicarse para no apuntarse otro fracaso.

En el Oeste, los Rockets (4) de James Harden se han impuesto sin problemas en los dos partidos en casa ante el Jazz (5) y son claros favoritos para pasar a la segunda antes de lo previsto.

Los Trail Blazers (3) de Damian Lillard y CJ McCollum han impuesto su ley en Portland e igualmente aventajan 2-0 al Thunder (6) de Paul George y Russell Westbrook. Los Blazer han arrancado bien pero no lo tienen tan fácil ante los de Oklahoma City.

Los campeones Warriors (1) de Stephne Curry y Kevin Durant, tras ganar el primero sin problemas, en el segundo perdieron a su centro DaMarcus Cousins y fueron víctimas de la mayor remontada de estos playoffs a manos de los Clippers (8), protagonistas de la tercera sorpresa de la postemporada tras un gran último cuarto.

Ahora los favoritos para ganar el título por tercer año consecutivo tendrán que nadar contra corriente sin su centro estelar que probablemente se pierda el resto de la postemporada.

En tanto, el buen equipo colectivo de los Nuggets (2) dividían honores en Denver ante los Spurs (7) de DeMar DeRozan, tras caer inesperadamente en el primero.

Este jueves chocan tres equipos con 1-1. Los Sixers visitan Brooklyn, los Nuggets a San Antonio y los Warriors a los Clippers en Los Angeles.

No hay dudas que los cuatro primeros de cada grupo son los grandes candidatos para jugar las semifinales, pero los triunfos de los quintetos de Orlando, Brooklyn, Los Angeles y San Antonio no solo animan estos playoffs, sino que demuestran que están jugando muy bien y hacen que sean firmes candidatos a dar la sorpresa.

Si bien en la primera ronda no se esperan grandes sorpresas, las semifinales no tendrán desperdicio.

En el Este con dos posibles enfrentamientos rompecorazones, el primero entre los Bucks y los Celtics y el segundo entre Raptors y Sixers sin un claro favorito, con una final de conferencia de antología.

Mientras que en las semifinales en el Oeste lo más probable es que los Warriors lo tengan sumamente complicado ante los Rockets como en las pasadas Finales de conferencia. Sin que está nada claro los protagonistas de la otra semifinal, donde en teoría deberían estar Nuggets y Blazers, pero la tienen negra ante los Spurs y el Thunder.

No está el Heat de Dwyane Wade, no están los Lakers de LeBron James, pero la vida sigue y hay más de mil razones para no perderse estos interesantes playoffs.