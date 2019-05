La “Barba” amenaza con destruir el imperio de los Warriors

James Harden, de los Rockets de Houston, recibe una falta de Shaun Livingston, de los Warriors de Golden State, en el cuarto partido de la semifinal de la Conferencia del Oeste, el lunes 6 de mayo de 2019 AP Foto

Los Celtics ganaron el 112-90 a los Bucks el primer juego de las semifinales de la NBA y parecía que Boston se iba a merendar a los favoritos del Este, pero estos son los playoffs y esto no se puede dar por sentado.

Los Bucks de Giannis Antetokounmpo reaccionaron, ganándole los siguientes tres en fila (123-102, 123-116 y 113-101) para poner la serie en punto de mate 3-1. Ahora los Celtics se juegan la vida en casa este miércoles esperando que su estrella Kyrie Irving muestre algo del brillo con que llegó a Boston.

La discreta actuación de Irving con un promedio de 21.7 puntos por juego ante Milwaukee, contrasta con la de Antetokounmpo quien lleva 31 puntos de media ante el quinteto de Boston. El sentido de urgencia y el TD Garden podría jugar a favor de los Celtics y forzar un Juego 7.

Curiosamente las otras tres series se han puesto 2-2 después de que cada una haya protagonizado cuatro interesantes encuentros. Este martes habrá duelos de segundos en casa contra terceros en busca de desequilibrar la balanza.

Los Nuggets después de caer el viernes en un histórico 140-137 en ¡cuatro tiempos extra! lograron equilibrar la serie el domingo al derrotar 116-112 a los Trail Blazers en su casa.

Nikola Jokic, reivindicando a los centros, ha sido el alma de Denver y con 25.7 puntos por juego en esta serie de semis está dejando se sello, contra una de las mejores parejas de guardia de la liga. Damian Lillard con 21.3 p.p.g. y CJ McCollum con 20 puntos se han combinado para soportar a Portland sobre sus hombros.

El otro duelo de altura es el de los Raptors en casa ante los Sixers, que mutuamente también han dividido honores en casa y fuera.

Jimmy Buttler ha emergido como el hombre fuerte de Filadelfia en esta serie con 22.8 puntos, mientras Kawhi Leonard ha vuelto a ser dominante y mantiene a Toronto con 30.3 ante los Sixers.

Finalmente los Warriors, después de tener a los Rockets contra la pared, al ganar en casa los dos primeros juegos, recibieron dos fuertes golpes en Houston y regresan este miércoles al Oracle Arena con la serie 2-2 y signo de interrogación que pende sobre sus cabezas en la semifinal más atractiva.

Los Rockets, al igual que los Clippers, le han jugado fuerte y se le han metido en la piel, haciendo que fallen tiros que nunca han fallado y haciendo que aparezcan las dudas que no había.

James Harden con 33.3 puntos, Eric Gordon con 19.7 y Chris Paul con 19.0 han sido los mejores contra Golden State, que ha tenido a Stephen Curry con 28.0 puntos, Kevin Durant con 25.0 y Klay Thompson con 21.5 como sus abanderados ante Houston.

La Barba quiere destruir de todos los modos posibles el imperio de los Warriors, aunque tal vez sea PJ Tucker el hombre que está dejando su marca en esta serie comiéndose a un monstruo como Draymond Green en los tableros y anotando triples cuando más falta hace.

Una característica de estos playoffs han sido las protestas a las decisiones arbitrales y las mismas las encabeza Houston, casi siempre alrededor de Harden, a quien nadie le puede quitar sus méritos, pero si se le puede criticar su poco respeto por el basquetbol.

No porque proteste debe de dejar de ser castigado, Harden no solo juega en el límite entre la falta y la no falta, sino que golpea, empuja y ‘camina’ constantemente sin ser sancionado, convirtiéndose en una especie de maestrillo del engaño.

Todo indica que los dos primeros del Este y del Oeste deben avanzar a la final de conferencia, pero alguna “sorpresa” habrá y los Blazers en esta son favoritos. Mientras los Bucks pasan de poder ser eliminados a candidatos al título de la NBA.

Cuando llega la parte decisiva de estas semifinales, todo indica que el factor cancha va a ser fundamental y cada juego bien vale una final.