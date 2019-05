Los Celtics se despiden, Kevin Durant se lesiona y los Warriors sobreviven en casa

El jugador de los Rockets de Houston James Harden, segundo por la izquierda, trata de avanzar con el balón ante los jugadores de los Warriors de Golden State Klay Thompson, a la izquierda, Kevon Looney y Kevin Durant, durante la primera mitad del quinto partido de su serie de playoffs, en la NBA, el miércoles 8 de mayo de 2019 en Oakland, California. AP Foto

Este miércoles los Warriors sobrevivieron a un despiadado ataque de los Rockets en el Oracle Arena y con ello han puesto la serie en punto de mate, pero perdieron a su mejor hombre.

Kevin Duran (22 puntos) en el tercer cuarto sufrrió una distensión en el gemelo de su pierna derecha, tras caer mal en un tiro en suspensión y además de perderse el resto del partido, ganado por Golden State 104-99, es muy probable que no pueda aparecer en el Juego 6 en Houston.

Al final Klay Thompson (27) y Stephen Curry (25) volvieron a ser los “Splash Brother” para sellar un importante triunfo y poner la atractiva serie a su favor 3-2, superando a unos encendidos Rockets, los 31 puntos de James Harden y los 19 de Eric Gordon.

Fue un juego muy intenso, que se mantuvo sumamente igualado durante el último cuarto en el que Curry y Thompson lo decidieron, eso sí, ayudados por Andre Iguodala (11), Draymond Green (8) y Kevon Looney (5),sobre todo en defensa.

Sin duda alguna es la serie más disputada y en la que los árbitros se han tenido que emplear más a fondo. Los dos han ganado en casa y se espera que el próximo, aunque va a faltar Durant, salten de nuevo chispas.

Aunque la resonancia magnetica no revelo un gran dañ, lo de Durant no tiene buena pinta y hasta es posible que se pierda el resto de los playoffs, lo cual sería una pésima noticia no solo para los Warriors sino para el basquetbol. De momento está confirmado que no juega este viernes.

A primera hora del miércoles los Bucks le pasaron por encima 116-91 a unos desconocidos Celtics para así ganar la serie 4-1 y avanzar a la final de la Conferencia Este.

Los Bucks hicieron buena su candidatura e incluso aumentaron su favoritismo de ganar el título de la NBA. Si bien Giannis Antetokuonmpo (20) ha agigantado su figura, también ha tenido ayuda de Khris Middleton (19), de Eric Bledsoe (18), de George Hill (16) y hasta del reaparecido Malcolm Brogdon (10).

Todo lo contrario del quinteto de Boston que mostró porqué fue cuarto en la campaña regular. Con un Kyrie Irving (15) apagado, un Jayson Tatum (14) desconocido y un Al Horford (9) que no se encontró. Su eliminación es merecida.

Ahora los Bucks esperan por el ganador entre los Raptors de Kawhi Leonard y los 76ers de Jimmy Butler, que jugarán este jueves el Juego 6 en Filadelfia. Toronto tras el triunfo del miércoles (125-89) ha tomado ventaja en esta semifinal 3-2 y solo necesita un triunfo, pero los Sixers tratarán de hacerse fuerte en casa y extender a siete juegos la serie.

En tanto en el Oeste, los Nuggets de Nikola Jokic también se pusieron delante 3-2 al vencer 124-98 a los Trail Blazers y este jueves en Portland podrían sellar su pase a la final, si es que Damian Lillard y CJ McCollum se lo permiten.

Milwaukee es el único que ha sellado su boleto a la final de conferencia, las otras tres series disputarán el sexto partido, y todo indica que habrá más de un Juego 7, en una de las mejores semifinales de la historia.