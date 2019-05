La clave de porque los Raptors tiene contra la pared a los Bucks

El jugador de los Raptors Kawhi Leonard (izq.) le roba la pelota al delantero de los Bucks Giannis Antetokounmpo el 23 de maypo en MilWaukee en el juego 5 de las Finales de la Conferencia Este. AP Photo

Nadie los imaginó, sobre todo después de ver el modo en que los Bucks ganaron los primeros dos juegos de la Finales de la Conferencia Este, pero hoy la realidad es otra.

Después de eso, los Raptors le han pasado por encima tres veces y ahora están a punto de llegar a la gran final de la NBA ante los Warriors.

Este jueves el equipo de Toronto se impuso 105- 99 a Milwaukee en el juego 5 en el Fiserv Forum y han puesto la serie 3-2 y todo lo que tiene que hacer es ganar en casa el Juego 6 este sábado (8:30 p.m. TV: TNT).

Pero los Bucks no se quedarán de brazos cruzados y saldrán con un gran sentido de urgencia a la Scotiabank Arena de Toronto buscando regresar a casa el lunes para disputar el Juego 7.

En verdad la serie no puede estar más atractiva con dos grandes equipos, cada uno con un líder de los grandes y esas grandes remontadas que entusiasman a todos.

Los Raptors por fin parece que han encontrado una estrella capaz de guiarlos a las Finales, después de llevar varios años muriendo en la orilla.

Kawhi Leonard se ha puesto la capa de súper héroe y no ha creído en el poderío de Giannis Antetokuonmpo para alzarse con tres victorias al hilo, liderando la ofensiva con 36, 19 y 35 puntos en estos tres encuentros y poner la serie a punto de mate.

Leonard, MVP de las Finales del 2014, demostró que la experiencia es un grado, no le importó estar fuera de casa y rozó el triple doble con seis rebotes y nueve asistencias.

El jueves tuvo la ayuda del encendido Fred VanVleet con 21 puntos viniendo del banco, de Kyle Lowry con 17 y de Pascal Siakam con 14; pero sobre todo destacó la defensa que montó su equipo para contener a los Bucks.

Antetokuonmpo, a pesar de que anotó 24 puntos, se vio impotente ante el muro defensivo de su rival y eso que tuvo ayuda de Eric Blesoe con 20 puntos, de Marcolm Brogdon con 18, de Brook Lopez con 16 y George Hill con 12. El posible MVP de esta temporada no le alcanzó su esfuerzo y su sueño de llegar a sus primera Finales de la NBA puede verse destrozado.

Las finales de la NBA comienza el próximo 30 de mayo y los Warriors no están seguros de que Kevin Durant pueda estar de inicio al no estar del todo recuperado de la lesión en la pierna, aunque visto lo visto tal vez no sea necesario que apure su recuperación, aunque al final pues ser imprescindible para ganar su tercera corona.

Este sábado la cita es obligada con un duelo en que el Raptor Leonard se esta comiendo al Buck Antetokounmpo y esta es clave de porque la serie favorece 3-2 a Toronto..