Dion Waiters muestra en Instragram su actual estado de forma

El escolta del Heat Dion Waiters (11) celebra una canasta junto a Dwyane Wade (3) el 8 de enero ante los Nuggets en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

Dion Waiters llegó a Miami con la maleta cargada de sueños cuando el 26 de julio del 2016 firmó por el Heat, después de su paso por Cleveland y Oklahoma City.

Elegido en el puesto número 4 del Draft 2012, Waiters jugó los primeros tres años con los Cavaliers coincidiendo el último con LeBron James. Luego fue traspasado al Thunder con el que estuvo dos discretas temporadas junto a Kevin Durant.

Por eso cuando llegó a Miami y se reunió con Pat Riley, el oriundo de Filadelfia, sintió que estaba en el lugar correcto. Pero una inoportuna lesión de tobillo pospuso sus sueños y tras mucho batallar pudo regresar a la cancha la pasada temporada, aunque no de la mejor manera.

Waiters cuando regresó no llegó con la condición física para ser el jugador de ‘clase mundial’ que le propuso Riley, no le faltaban ganas, pero le sobraban libras.

Por eso este verano se puso manos a la obra y ha querido compartir sus logros con sus aficionados al colgar en Instagram una foto sin camisa con un mensaje.

“El año pasado, cuando salí de uno de los momentos más deprimentes y frustrantes de mi vida. Al salir de una lesión y no sentirme como yo, ni parecerme a mí mismo, estaba en un lugar oscuro mental y físicamente, porque el juego que amo tanto fue retirado debido a la cirugía de final de temporada”, comentó Waiters en la red.

“Ahora, unos días con este mundo de las redes sociales, se reían de mí, hacían chistes, etc., sin saber a qué me estaba enfrentando o atravesando todos los días. Así que en lugar unirme al circo, me dije a mí mismo de (Philly) que has pasado en tu vida peor que esto. Así que me prometí que trabajaría y volvería a donde estaba antes de la lesión. No he terminado todavía, pero sé que alguien en el mundo Prolli necesitaba escuchar esto. Manténgase positivo, bloquee el ruido exterior y muévase”.

Ya lo había mencionado el entrenador del quinteto de Miami Erik Spoelstra, en su conferencia de prensa de fin de temporada al afirmar que “Dion pueden ayudar en el proceso, después de estar saludable, alcanzar el peso correcto y la grasa corporal”.

Waiters aceptó el reto ha respondido de la mejor manera a las críticas publicando una foto de su transformación.

Waiters, de 27 años, ha estado trabajando esta temporada baja con David Alexander, propietario de DBC Fitness en Miami, el mismo que ha entrenado a Dwyane Wade, LeBron James y otros grandes jugadores.

Espera que ahora El Padrino esté satisfecho con lo conseguido.

“No hay duda de que Dion Waiters está por debajo de su máximo potencial y él realmente ha estado jugando este año con un tobillo y medio”, dijo Riley al final de la Campaña. “Desde el punto de vista del condicionamiento, Spo y yo estamos en la misma página, sea cual sea el número al que vuelva, creo que será para su beneficio y podremos ver la explosividad y él podrá terminar. Llegará al aro un poco más”.

El escolta se perdió los primeros 35 juegos de la temporada pasada producto de una cirugía de tobillo y cuando volvió promedió solo 12 puntos con un 41.4 por ciento de tiros desde el campo (37.7% en triples) con 2.6 rebotes y 2.8 asistencias en 44 juegos.

Muy lejos de los conseguido en la temporada 2016-2017 antes de firmar su contrato por cuatro años y $52 millones , cuando promedió 15.8 puntos, con un 46.7 por ciento de disparos de campo, con 3.3 rebotes y 4.3 asistencias.

El Heat tiene fundadas esperanzas de que esta sea la mejor temporada de Waiters, donde debe comenzar como el escolta titular junto al Jimmy Butler, con Tyler Herro como su suplente.